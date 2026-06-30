شركات الكريبتو تهرب من أوروبا إلى دبي؟

Advertisement

وبحسب موقع "Cryptopolitan"، فإن أكثر من نصف هذه الاستفسارات يأتي من أوروبا، مع حضور لافت لشركات ومؤسسين من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا. كما أن مؤسسين من سويسرا وبريطانيا، وهما خارج نطاق لائحة "MiCA" الأوروبية، بدأوا أيضاً بالتواصل لاستكشاف الخيارات المتاحة في الإمارات.تهدف لائحة "MiCA" إلى إنشاء إطار ترخيص موحد للعملات المشفرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهي سوق تضم نحو 500 مليون شخص وتشمل دول ، إضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين والنرويج.وكان مزودو خدمات العملات المشفرة يعملون خلال فترة انتقالية للحصول على التراخيص المطلوبة، لكن موعد الأول من يقترب كمهلة ضاغطة على القطاع.وكان الرئيس التنفيذي لمنصة "OKX"، إيرالد غوس، قد قال في وقت سابق إن 80 في المئة من شركات الكريبتو لن تتمكن من الصمود أمام "MiCA"، وستُجبر على الخروج من أوروبا.ولا يقتصر الضغط على الشركات الصغيرة في القطاع، إذ إن المنصات الكبرى تشعر أيضاً بعبء التنظيم الجديد. فقد سحبت "Binance"، أكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، طلبها للحصول على ترخيص "MiCA" في اليونان الأسبوع الماضي، وأبلغت مستخدميها في الاتحاد الأوروبي بأنها ستعلّق بعض الخدمات بينما تسعى للحصول على الترخيص عبر مسار آخر.وقالت الشركة في بيان، وفق ما نقل Cryptopolitan: "طموحاتنا في أوروبا لا تزال كما هي، ونحن واثقون بأننا سنحصل على ترخيص MiCA في الأشهر المقبلة".في المقابل، تحرك منافسو "Binance" بسرعة لاستقطاب العملاء المتضررين من هذه الخطوة. فقد أعلنت كل من "OKX" و"Coinbase"، اللتين حصلتا بالفعل على تراخيص "MiCA"، مكافآت إيداع تصل إلى 8 في المئة للمستخدمين الجدد في اليوم التالي لسحب "Binance" طلبها.تُعد دبي وجهة جذابة لشركات الكريبتو بسبب وجود "سلطة تنظيم الأصول الافتراضية" المعروفة بـ"VARA"، وهي جهة أُنشئت خصيصاً للإشراف على العملات المشفرة والأصول الرقمية.ويختلف ذلك عن معظم الجهات التنظيمية الأوروبية التي تشرف أيضاً على المصارف والمؤسسات المالية التقليدية، ما يجعل اختصاص "VARA" أكثر تركيزاً على قطاع الأصول الافتراضية.وبحسب التقرير، ينعكس هذا التخصص في سرعة أكبر بمعالجة طلبات الشركات الجديدة ومشاريعها.كما أن الحصول على ترخيص في الإمارات لا يفتح الباب أمام العمل من هناك فقط، بل يمنح الشركات منفذاً أوسع إلى أسواق آسيا وشمال ، حيث يمكن الوصول إلى ما يقرب من 4 مليارات عميل محتمل.وبين ضغط "MiCA" في أوروبا وسرعة التنظيم المتخصص في دبي، تبدو الإمارات أكثر حضوراً على خريطة الشركات التي تبحث عن بيئة أقل تعقيداً وأسرع في التعامل مع قطاع العملات المشفرة.