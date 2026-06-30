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إقتصاد

أسهم أوروبا تسجل أفضل ربع منذ 2020

Lebanon 24
30-06-2026 | 16:58
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أسهم أوروبا تسجل أفضل ربع منذ 2020
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سجلت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، أكبر ارتفاع فصلي لها منذ أكثر من خمس سنوات، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات تراجع التوتر في الشرق الأوسط.

وأغلق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعاً 0.9%، بعدما لامس مستوى قياسياً خلال الجلسة. كما حقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وقفز 10% خلال هذا الربع، في أقوى أداء له منذ تشرين الأول 2020.

وتقدمت معظم القطاعات الرئيسية في المؤشر، بقيادة أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت 2.5%.

وصعد سهم شركة "ASML" الهولندية، المصنعة لمعدات الرقائق، 6.8%، فيما ارتفعت أسهم "STMicroelectronics" و"Infineon" بنسبة 1.4% و4.4% على التوالي.

كما زاد سهم "سيمنس للطاقة" 5.6%، بعدما أكدت الشركة المصنعة لمعدات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي قوة اتجاهات الطلب خلال مؤتمر إعلان نتائجها الفصلية، الإثنين.

وقال روب لانكاسل، مدير المحافظ لدى "جيه.أو هامبرو كابيتال مانجمنت"، إن ما يميز أوروبا هو أن المستثمرين لا يدفعون عادة تكلفة مرتفعة مقابل هذا النمو، معتبراً أن ذلك يفتح فرصاً في أسهم القيمة.

وأضاف: "في بقية أنحاء العالم، غالباً ما تدفع أكثر بكثير وتواجه مخاطر أكبر بكثير تهدد الأرباح".

وشهدت أسواق الأسهم العالمية صعوداً واضحاً خلال هذا الربع، بدعم من التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي، مع تصدر الولايات المتحدة وآسيا للمشهد، بينما تأخرت أوروبا نسبياً بسبب انخفاض وزن قطاع التكنولوجيا في أسواقها.

وساهمت مؤشرات انحسار التوتر في الشرق الأوسط أيضاً في دعم الأسواق الأوروبية، بعدما تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل حرب إيران، ما دفع بنكي "باركليز" و"جيه.بي مورغان" إلى تبني نظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الأسهم الأوروبية. (رويترز)

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الذكاء الاصطناعي

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الهولندي

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