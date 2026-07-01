زادت ثروته بأكثر من 60 مليار دولار خلال جلسة واحدة.. إيلون ماسك يستعيد لقب تريليونير

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بعد أيام قليلة من فقدانه في ظل موجة بيعية لأسهم التكنولوجيا اجتاحت القطاع عالميا، استعاد الملياردير الأميركي لقب تريليونير مُجددا.وجاءت الارتفاعات الأخيرة في ثروة مدعومة بموجة صعود قوية في أسهم شركتي " " و" " ما زاد ثروته بأكثر من 60 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، لتعود قيمة ثروته إلى ما فوق حاجز التريليون دولار مجدداً، وفقاً لمؤشري " للمليارديرات" و"فوربس".وجاءت عودة ماسك إلى هذا المستوى التاريخي بعدما قفز سهم سبيس إكس بنحو 7.6% وارتفع سهم تسلا بأكثر من 8%، ما دفع تقديرات ثروته إلى تجاوز التريليون دولار، وفق بيانات فوربس، ليحافظ بفارق كبير على صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم.وكان مؤسس تسلا وسبيس إكس قد فقد اللقب الأسبوع الماضي بعدما تراجعت أسهم سبيس إكس بصورة حادة عقب الحماس الاستثنائي الذي رافق الإدراج التاريخي للشركة في البورصة، إلى جانب تعديلات أثرت في تقييم بعض حصصه المقيدة في تسلا، ما أدى إلى انخفاض ثروته إلى أقل من التريليون دولار.وسجل ماسك إنجازه التاريخي لأول مرة في حزيران الماضي بعد الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس، والذي رفع قيمة الشركة إلى مستويات قياسية وجعل ثروته تتجاوز حاجز التريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، مستفيداً من امتلاكه حصة ضخمة في إلى جانب استثماراته في تسلا وشركات أخرى.ورغم استعادة اللقب، فإن ثروة ماسك لا تزال أقل من الذروة التي بلغتها في منتصف حزيران عندما اقتربت من 1.45 تريليون دولار، ما يعكس التقلبات الكبيرة المرتبطة بأداء أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وبخاصة الأصول التي تشكل الجزء الأكبر من ثروته.