النفط يتراجع مع تقدم محادثات هرمز

انخفضت أسعار بنحو 1%، الخميس، لتواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي، بعد إعلان قطر إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم ، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المناقشات حققت "تقدماً إيجابياً" في المرتبطة بالمذكرة التي أوقفت الحرب في حزيران، من دون أن تظهر مؤشرات على تقدم نحو سلام دائم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً، أو 1.1%، إلى 70.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتاً، أو 1.2%، إلى 67.74 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد هبطا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، مسجلين أدنى مستوياتهما في 4 أشهر.

وقالت شركة "هايتونغ فيوتشرز" في مذكرة إن بقاء المضيق مفتوحاً واستمرار تدفق النفط الخام يعززان توقعات فائض المعروض، في وقت تضغط فيه المنافسة على الحصص السوقية على الأسعار.

ونقلت مصادر، الأربعاء، أن دول "أوبك+" المنتجة للنفط يرجح أن توافق على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتباراً من آب، خلال اجتماعها المقرر الأحد.

وخفض بنك "UBS" توقعاته لأسعار خام برنت، مشيراً إلى مذكرة التفاهم بين وإيران، وما تبعها من زيادة في شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وقلص البنك توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في الربع الثالث بمقدار 25 دولاراً، وفي الربع الرابع بمقدار 10 دولارات، متوقعاً أن يبلغ متوسط السعر 80 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام، و75 دولاراً في عام 2027.

ومع ذلك، اعتبر البنك أنه من المبكر افتراض عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي، مشيراً إلى أن مخاطر الأسعار لا تزال تميل إلى الصعود، في ظل تأخر ناقلات النفط الداخلة إلى العربي مقارنة بالناقلات المغادرة.

وقالت الخارجية القطرية إن الاجتماع المقبل بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين سيعقد بعد مراسم جنازة المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في 9 .