تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

شح الوقود في روسيا يضغط على دول آسيا الوسطى

Lebanon 24
02-07-2026 | 23:00
A-
A+
شح الوقود في روسيا يضغط على دول آسيا الوسطى
شح الوقود في روسيا يضغط على دول آسيا الوسطى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بدأت تداعيات أزمة شح إمدادات البنزين في روسيا بالظهور في دول آسيا الوسطى، التي يعتمد عدد منها بشكل كبير على الواردات الروسية لتلبية احتياجاتها من الوقود، في ظل محدودية الإنتاج المحلي.

وفي هذا السياق، أعلنت قيرغيزستان أنها طلبت من شركائها الإقليميين، ومن بينهم كازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، المساعدة في تعزيز أمن الطاقة وضمان استقرار إمدادات المنتجات النفطية إلى السوق المحلية، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة.

أما في أوزبكستان، فقد سجلت أسعار البنزين ارتفاعاً ملحوظاً، في حين شددت كازاخستان الرقابة على حدودها للحد من تهريب الوقود إلى الخارج، في محاولة للحفاظ على الإمدادات المحلية.

وتعكس هذه التطورات استمرار اعتماد اقتصادات آسيا الوسطى على الوقود الروسي، رغم تنامي الاستثمارات الصينية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتواجه روسيا نقصاً في البنزين بعد تعرض عدد من مصافيها لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتعطل جزء من الإمدادات. وبحلول نهاية يونيو، كانت نحو 90% من المناطق الروسية قد شهدت أشكالاً مختلفة من تقنين الوقود أو اضطرابات في التوزيع، بحسب تقارير إعلامية وتصريحات رسمية.

كما فرضت موسكو حظراً على تصدير البنزين اعتباراً من الأول من نيسان، مع استثناء الشحنات الموردة في إطار الاتفاقيات الحكومية الثنائية، والتي تشمل بعض دول آسيا الوسطى.

وفي أوزبكستان، ارتفع سعر بنزين AI-92، وهو الأكثر استخداماً في البلاد، بنسبة 11.8% منذ بداية حزيران، ليصل إلى 13.9 مليون سوم للطن، فيما تراجعت الكميات المعروضة يومياً في بورصة السلع بنحو 50% مقارنة بالأسبوع السابق.

من جهتها، أكدت قيرغيزستان أن مخزوناتها الحالية من الوقود لا تزال كافية، مشيرة إلى أن طلب كميات إضافية يأتي كإجراء احترازي لتعزيز أمن الإمدادات، بالتزامن مع فرض سقف لأسعار الوقود للمستهلكين.

وفي كازاخستان، كانت السلطات قد فرضت سابقاً حظراً على تصدير بعض المنتجات النفطية والمقطرات الخفيفة عبر السكك الحديدية، إضافة إلى قيود جديدة على المعابر الحدودية، تسمح للمركبات بعبور الحدود مرة واحدة يومياً فقط.

كما وجّه رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف، في 20 حزيران، الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجنب أي نقص في الوقود، بما في ذلك تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز إجراءات المتابعة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجموعة السبع تضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: استهداف منشأة لتخزين الوقود في إقليم ياروسلاف بمسيرات أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا قصفت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي قرب تشيرنوبل
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": روسيا تدين المحاولات الأميركية المتواصلة لتأجيج سباق تسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24

السكك الحديدية

وزارة الطاقة

أوزبكستان

من جهته

الصينية

الثنائي

التزام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-02
Lebanon24
14:00 | 2026-07-02
Lebanon24
12:00 | 2026-07-02
Lebanon24
11:30 | 2026-07-02
Lebanon24
10:43 | 2026-07-02
Lebanon24
08:40 | 2026-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24