القوة الأولى في عالم متعدد الأقطاب.. تحديات واشنطن الجديدة

تتربع الأميركية على قمة الاقتصاد العالمي والابتكار والتفوق العسكري بعد نحو 250 عاماً على استقلالها، إلا أن الفجوة التي كانت تفصلها عن بقية القوى الكبرى أخذت تضيق تدريجياً، لتدخل البلاد واقعاً جديداً أصبحت فيه أقل هيمنة وانفراداً بالقرار الدولي.

وأشار تحليل أجرته صحيفة "الإيكونوميست" بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، إلى ضرورة التفريق بين مفهومي "القوة المطلقة" و"الهيمنة"؛ فبينما تحافظ على ريادتها، فإن صعود اقتصادات أخرى جعل هذا النفوذ أقل تفرداً مقارنة بالعقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.ولا تزال الولايات المتحدة أكبر اقتصاد عالمي بأسعار الصرف الجارية بناتج محلي إجمالي قارب 32.4 تريليون دولار، متقدماً بنسبة 55% على الاقتصاد الصيني، كما أنها المنتج الأكبر للنفط والغاز الطبيعي وتقود سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن تجاوزتها عند احتساب تعادل القوة الشرائية، وباتت تتفوق في حجم الإنتاج الصناعي وصادرات السلع، في حين تراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية إلى نحو 57%.وعلى الصعيد العسكري، تظل واشنطن الأكثر إنفاقاً على الدفاع، وتمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدماً وأكبر أسطول من حاملات الطائرات، غير أن الحروب الحديثة، من العراق وأفغانستان وصولاً إلى التوترات الأخيرة في ، أثبتت أن التفوق العسكري وحده لم يعد كافياً لحماية المصالح الاقتصادية وتحقيق الأهداف السياسية.وفي مجال الابتكار والبحث العلمي، تتقلص الفجوة التكنولوجية بسرعة لصالح بكين التي تجاوز إنفاقها على البحث والتطوير النظير الأميركي، وبات باحثوها ينشرون أكثر من ثلث الأبحاث العلمية الرائدة عالمياً، بالتزامن مع تجميد آلاف المشاريع البحثية الفيدرالية في الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس .