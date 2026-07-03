تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

القوة الأولى في عالم متعدد الأقطاب.. تحديات واشنطن الجديدة

Lebanon 24
03-07-2026 | 16:00
A-
A+
القوة الأولى في عالم متعدد الأقطاب.. تحديات واشنطن الجديدة
القوة الأولى في عالم متعدد الأقطاب.. تحديات واشنطن الجديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتربع الولايات المتحدة الأميركية على قمة الاقتصاد العالمي والابتكار والتفوق العسكري بعد نحو 250 عاماً على استقلالها، إلا أن الفجوة التي كانت تفصلها عن بقية القوى الكبرى أخذت تضيق تدريجياً، لتدخل البلاد واقعاً جديداً أصبحت فيه أقل هيمنة وانفراداً بالقرار الدولي.
Advertisement
 
وأشار تحليل أجرته صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، إلى ضرورة التفريق بين مفهومي "القوة المطلقة" و"الهيمنة"؛ فبينما تحافظ واشنطن على ريادتها، فإن صعود اقتصادات أخرى جعل هذا النفوذ أقل تفرداً مقارنة بالعقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر اقتصاد عالمي بأسعار الصرف الجارية بناتج محلي إجمالي قارب 32.4 تريليون دولار، متقدماً بنسبة 55% على الاقتصاد الصيني، كما أنها المنتج الأكبر للنفط والغاز الطبيعي وتقود سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن الصين تجاوزتها عند احتساب تعادل القوة الشرائية، وباتت تتفوق في حجم الإنتاج الصناعي وصادرات السلع، في حين تراجعت حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية إلى نحو 57%.

وعلى الصعيد العسكري، تظل واشنطن الأكثر إنفاقاً على الدفاع، وتمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدماً وأكبر أسطول من حاملات الطائرات، غير أن الحروب الحديثة، من العراق وأفغانستان وصولاً إلى التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط، أثبتت أن التفوق العسكري وحده لم يعد كافياً لحماية المصالح الاقتصادية وتحقيق الأهداف السياسية.

وفي مجال الابتكار والبحث العلمي، تتقلص الفجوة التكنولوجية بسرعة لصالح بكين التي تجاوز إنفاقها على البحث والتطوير النظير الأميركي، وبات باحثوها ينشرون أكثر من ثلث الأبحاث العلمية الرائدة عالمياً، بالتزامن مع تجميد آلاف المشاريع البحثية الفيدرالية في الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
 
ويترافق ذلك مع تشديد سياسات الهجرة التي تبرز كعامل ضغط إضافي، بعدما ظلت الهجرة لعقود رافعة أساسية للاقتصاد الأميركي عبر استقطاب الكفاءات ورواد الأعمال.

وتخلص قراءة المشهد العالمي إلى أن التحدي الراهن أمام واشنطن لا يكمن في الحفاظ على موقعها كقوة أولى فحسب، بل في كيفية إدارة عالم متعدد الأقطاب تتوزع فيه مراكز النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي بصورة أكثر اتساعاً.
 
(إيكونوميست)
مواضيع ذات صلة
بوتين: ندعو إلى أمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إنشاء نظام متعدد الأقطاب والغرب يستخدم "ادعاءات كاذبة" حول تهديد عسكري روسي مزعوم لتبرير عسكرته
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 00:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: نخوض معركة مستمرة ومتعددة الجبهات والتحديات أمامنا كبيرة وتلزمنا بالبقاء مستعدين
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 00:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات واشنطن: محاولة لإطلاق مسار سياسي متكامل ومتعدد المراحل
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 00:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24
آرام الأول والكاردينال غوغيروتي استعرضا تحديات الوجود المسيحي وجهود إطلاق الأسرى
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 00:42:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

البريطانية

البريطاني

دونالد

واشنطن

التزام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-03
Lebanon24
13:38 | 2026-07-03
Lebanon24
12:21 | 2026-07-03
Lebanon24
10:41 | 2026-07-03
Lebanon24
09:12 | 2026-07-03
Lebanon24
05:44 | 2026-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24