تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وفد من شركة "IPT" زار مقر"الميدل ايست" والتقى الحوت

Lebanon 24
07-07-2026 | 08:54
A-
A+
وفد من شركة IPT زار مقرالميدل ايست والتقى الحوت
وفد من شركة IPT زار مقرالميدل ايست والتقى الحوت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار وفد من شركة IPT، المقر الرئيسي لشركة طيران الشرق الأوسط، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير العام الأستاذ محمد الحوت، إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين.
Advertisement

وجال الوفد في مراكز التدريب التابعة للشركة، واطّلع على مختلف أقسامها وتجهيزاتها وتقنياتها المتطورة، في زيارة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات عدة، وتعكس في الوقت نفسه إيمان المؤسستين بأهمية الصمود والاستمرارية وعدم الاستسلام، رغم الظروف الصعبة التي عصفت ولا تزال تعصف بلبنان.

وأعرب طوني ميشال عيسى الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى، عن اعتزازه بالمستوى التكنولوجي المتقدم والحداثة التي تتميز بها شركة طيران الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن كلاً من IPT وطيران الشرق الأوسط واصلتا العمل خلال فترات الحرب والأزمات، فكان الصمود والاستمرارية وعدم الاستسلام قاسماً مشتركاً بينهما.

ولفت عيسى إلى "أن IPT عملت ولا تزال تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير أنشطتها وتحديثها"، مؤكداً "أن هذه الزيارة تحمل رسالة دعم وتقدير"، وتشكل في الوقت نفسه فرصة للتعلّم والاستفادة من أساليب العمل المتطورة والتقنيات الحديثة التي لمسها الوفد خلال جولته في مختلف أقسام شركة طيران الشرق الأوسط".

وأضاف :"أن الزيارة قد تشكل انطلاقة لتعاون وتبادل للخبرات بين الشركتين، لا سيما في مجالات التسويق والتكنولوجيا والتدريب والسلامة العامة".

وقال: "نحن في IPT نتعامل مع مادة شديدة الحساسية هي المحروقات، ولذلك تشكل السلامة العامة إحدى الركائز الأساسية في عملنا. وفي الوقت نفسه، ندرك الأهمية القصوى التي توليها شركة طيران الشرق الأوسط لهذا المجال. ومن هنا، نرى فرصاً حقيقية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة التي راكمتها الشركتان".
مواضيع ذات صلة
تدشين صالون الشرف بحلته الجديدة... الحوت :"الميدل ايست " مستعدة للمشاركة في مشروع توسعة المطار
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميدل إيست": الاحتفال بمرور 70 عاماً على تشغيل خط بيروت – لندن هيثرو
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحملة على "الميدل إيست": نزاعات شخصية ومهنية والسلامة العامة أولوية
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "التيار الوطني" زار دير مار روكز مهنئاً الأباتي بطرس عازار
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:43:29 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

المدير العام

الشرق الأوسط

الرئيسي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
11:35 | 2026-07-07
Lebanon24
11:26 | 2026-07-07
Lebanon24
10:01 | 2026-07-07
Lebanon24
09:18 | 2026-07-07
Lebanon24
07:51 | 2026-07-07
Lebanon24
07:32 | 2026-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24