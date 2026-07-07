وفد من شركة IPT زار مقرالميدل ايست والتقى الحوت

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زار وفد من شركة IPT، المقر لشركة ، حيث كان في استقباله الأستاذ محمد ، إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين.وجال الوفد في مراكز التدريب التابعة للشركة، واطّلع على مختلف أقسامها وتجهيزاتها وتقنياتها المتطورة، في زيارة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات عدة، وتعكس في الوقت نفسه إيمان المؤسستين بأهمية الصمود والاستمرارية وعدم الاستسلام، رغم الظروف الصعبة التي عصفت ولا تزال تعصف بلبنان.وأعرب طوني ميشال الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى، عن اعتزازه بالمستوى التكنولوجي المتقدم والحداثة التي تتميز بها ، مشيراً إلى أن كلاً من IPT وطيران واصلتا العمل خلال فترات الحرب والأزمات، فكان الصمود والاستمرارية وعدم الاستسلام قاسماً مشتركاً بينهما.ولفت عيسى إلى "أن IPT عملت ولا تزال تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير أنشطتها وتحديثها"، مؤكداً "أن هذه الزيارة تحمل رسالة دعم وتقدير"، وتشكل في الوقت نفسه فرصة للتعلّم والاستفادة من أساليب العمل المتطورة والتقنيات الحديثة التي لمسها الوفد خلال جولته في مختلف أقسام شركة طيران الشرق الأوسط".وأضاف :"أن الزيارة قد تشكل انطلاقة لتعاون وتبادل للخبرات بين الشركتين، لا سيما في مجالات التسويق والتكنولوجيا والتدريب والسلامة العامة".وقال: "نحن في IPT نتعامل مع مادة شديدة الحساسية هي المحروقات، ولذلك تشكل السلامة العامة إحدى الركائز الأساسية في عملنا. وفي الوقت نفسه، ندرك الأهمية القصوى التي توليها شركة طيران الشرق الأوسط لهذا المجال. ومن هنا، نرى فرصاً حقيقية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتقدمة التي راكمتها الشركتان".