أسهم أوروبا ترتفع.. والتكنولوجيا تقود التعافي

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وصعد المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4% إلى 638.66 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش.وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعدما ارتفعت 1.6%، لتكون بين أفضل القطاعات أداءً خلال الجلسة.وسجلت أسهم شركات الرقائق ارتفاعات لافتة، إذ قفز سهم "سيلترونيك" 7.4%، وصعد "سويتك" 5.5%، فيما ارتفع سهم "إيه.إس.إم.إل" 2.5%.وكان قطاع التكنولوجيا قد فقد زخمه مؤقتاً بعد تحقيقه في حزيران أقوى أداء فصلي منذ عام 2001، بينما تشير مكاسب اليوم إلى تراجع مؤقت لمخاوف المستثمرين من ارتفاع التقييمات. ومع ذلك، لا يزال القطاع الأسوأ أداء على المؤشر منذ بداية الشهر.وتحسنت المعنويات عالمياً بعد تقرير أفاد بأن قد تسمح لشركات الذكاء الاصطناعي المحلية بوصول محدود إلى رقائق "إنفيديا" المتقدمة، ما قد يمنح الطلب على بنية الذكاء الاصطناعي دفعة إضافية.في المقابل، تراجعت أسعار قليلاً، وهو مورد مهم لأوروبا التي تعاني نقصاً في الطاقة، بينما يقيّم المستثمرون أحدث تصريحات بشأن الحرب.وكانت قد شنت غارات جديدة على إيران، بعدما قال ترامب الأربعاء إن الاتفاق مع طهران انتهى، ما أثار مخاوف اقتصادية دفعت المؤشر الأوروبي إلى تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ آذار.وتفوقت الأسهم الإسبانية على الأسواق الأوروبية، مرتفعة 0.9%، بعدما تعافت من أدنى مستوى في 3 أسابيع سجلته الأربعاء، إثر وصف ترامب إسبانيا بأنها "كريمة للغاية" بعد أمره بوقف التجارة معها بسبب مستوى مساهمتها في حلف شمال الأطلسي.وفي المقابل، هوى سهم "أسترازينيكا" 8%، بعد إخفاق عقار "واينوا" المخصص لعلاج أمراض الأعصاب في تحقيق هدفه بخفض الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل القلب المتكررة، ضمن تجربة سريرية متقدمة.وتطور "أسترازينيكا" العقار بالشراكة مع شركة "أيونيس" الأميركية. (رويترز)