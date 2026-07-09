انتعاش صادرات فول الصويا الأميركية إلى الصين

أعلنت الأميركية، تسجيل صفقتين جديدتين لتصدير فول الصويا، ضمن تقرير مبيعاتها الأسبوعي، في مؤشر على تحسن حركة التجارة الزراعية بين والصين.

ونقلت وكالة " " عن الوزارة أن الصفقة الأولى تضمنت بيع 136 ألف طن متري من فول الصويا إلى ضمن الموسم التسويقي 2026-2027، فيما شملت الصفقة الثانية بيع 120 ألف طن متري إلى مشترين لم يتم هوياتهم، للموسم نفسه.

وتأتي هذه الصفقات بعد إعلان شركة كوفكو كورب ، المملوكة للدولة، شراء ما لا يقل عن خمس شحنات إضافية من فول الصويا الأميركي، على أن يتم تحميل معظمها خلال شهري ايلول وتشرين الأول 2026، وفق مصادر مطلعة.

وتبلغ حمولة شحنة فول الصويا عادة نحو 60 ألف طن، وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أفادت في نهاية الشهر الماضي بأن مشترين صينيين التزموا بشراء نحو 200 ألف طن من محصول فول الصويا الأميركي الجديد.

ويأتي تنامي تجارة فول الصويا بين البلدين في أعقاب القمة التي جمعت الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ في مايو، والتي عززت التوقعات بشأن زيادة واردات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، ضمن مسار أوسع لتهدئة التوترات التجارية.

وكان قد أعلن أن الصين وافقت على شراء منتجات زراعية أميركية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار، إضافة إلى شراء ما لا يقل عن 25 مليون طن من فول الصويا سنويًا حتى عام 2028، رغم عدم تأكيد لهذه الأرقام رسميًا.

وأكد مسؤولون صينيون أن البلدين يواصلان العمل على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الزراعية، والحفاظ على التفاهمات التجارية التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية.