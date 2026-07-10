كيف يتحرك الذهب والدولار في مصر؟

فيما سجل ارتفاعات طفيفة في مصر، فقد شهدت سوق الصرف حالة من الاستقرار والهدوء بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس، فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وعلى الرغم من استمرار تراجع معدلات التضخم، رأت اللجنة أن الحفاظ على السياسة النقدية الحالية هو الخيار الأنسب في ظل استمرار المخاطر المحيطة بالاقتصاد.

حيث قررت اللجنة، تثبيت سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.00%، و20.00%، و19.50%، على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

في سوق الصرف، فقد جاء أعلى سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي ، عند مستوى 49.65 جنيهًا للشراء، مقابل 49.75 جنيهاً للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في البنك التجاري الدولي – مصر، مستوى 49.60 جنيهاً للشراء، مقابل 49.70 جنيهاً للبيع. ولدى المصرف المتحد، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.64 جنيهاً للشراء، مقابل 49.74 جنيهاً للبيع.وفي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي، عند مستوى 49.63 جنيهاً للشراء، مقابل 49.77 جنيهاً للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي، عند مستوى 49.57 جنيهاً للشراء، مقابل 49.67 جنيهاً للبيع.في سوق الذهب وعلى الرغم من تسجيل المعدن النفيس ارتفاعات طفيفة في التعاملات الأخيرة، فقد بلغ سعر الغرام عيار 24 نحو 6702 جنيهًا. بينما استقر سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق عند مستوى 5865 جنيهًا.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 5027 جنيهًا. بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 46920 جنيهًا.وأدى تحسن الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري إلى زيادة في تعاملات نهاية الأسبوع الحالي، وذلك على الرغم من حالة الترقب لتطورات الحرب بين الأميركية وايران، إلى جانب ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.