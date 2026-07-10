تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

كيف يتحرك الذهب والدولار في مصر؟

Lebanon 24
10-07-2026 | 13:45
A-
A+
كيف يتحرك الذهب والدولار في مصر؟
كيف يتحرك الذهب والدولار في مصر؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فيما سجل الذهب ارتفاعات طفيفة في مصر، فقد شهدت سوق الصرف حالة من الاستقرار والهدوء بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
Advertisement

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس، فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد تقييم اللجنة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وعلى الرغم من استمرار تراجع معدلات التضخم، رأت اللجنة أن الحفاظ على السياسة النقدية الحالية هو الخيار الأنسب في ظل استمرار المخاطر المحيطة بالاقتصاد.
حيث قررت اللجنة، تثبيت سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.00%، و20.00%، و19.50%، على الترتيب. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
في سوق الصرف، فقد جاء أعلى سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي، عند مستوى 49.65 جنيهًا للشراء، مقابل 49.75 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في البنك التجاري الدولي – مصر، مستوى 49.60 جنيهاً للشراء، مقابل 49.70 جنيهاً للبيع. ولدى المصرف المتحد، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.64 جنيهاً للشراء، مقابل 49.74 جنيهاً للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي، عند مستوى 49.63 جنيهاً للشراء، مقابل 49.77 جنيهاً للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي، عند مستوى 49.57 جنيهاً للشراء، مقابل 49.67 جنيهاً للبيع.

في سوق الذهب وعلى الرغم من تسجيل المعدن النفيس ارتفاعات طفيفة في التعاملات الأخيرة، فقد بلغ سعر الغرام عيار 24 نحو 6702 جنيهًا. بينما استقر سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية عند مستوى 5865 جنيهًا.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 5027 جنيهًا. بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 46920 جنيهًا.

وأدى تحسن الطلب المحلي واستقرار سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري إلى زيادة في تعاملات نهاية الأسبوع الحالي، وذلك على الرغم من حالة الترقب لتطورات الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وايران، إلى جانب ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
مواضيع ذات صلة
مع صعود النفط والدولار.. أسعار الذهب تتراجع
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 04:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يتحرك "حزب الله" عسكرياً؟ هيئة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 04:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع ويتراجع 0.4% ليسجل نحو 4060 دولارا للأونصة (الشرق)
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 04:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع ويتراجع 0.4% ليسجل نحو 4060 دولارا للأونصة (الشرق)
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 04:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البنك المركزي

الكويتي

المصرية

الرئيسي

الكويت

كويتي

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2026-07-10
Lebanon24
14:25 | 2026-07-10
Lebanon24
11:00 | 2026-07-10
Lebanon24
10:50 | 2026-07-10
Lebanon24
08:58 | 2026-07-10
Lebanon24
08:53 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24