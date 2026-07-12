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إقتصاد

إندونيسيا تراهن على القرى لإطلاق نهضتها الاقتصادية

Lebanon 24
12-07-2026 | 14:00
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إندونيسيا تراهن على القرى لإطلاق نهضتها الاقتصادية
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قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو إن النهوض الاقتصادي لبلاده يجب أن يبدأ من القرى والمناطق المحلية قبل أن يمتد إلى المدن، بما يضمن بقاء حركة الأموال داخل المجتمعات وتعزيز استفادة المواطنين من النمو.

وأوضح سوبيانتو، في خلال كلمة ألقاها في احتفال باليوم الوطني الـ79 للجمعيات التعاونية في جاكرتا، أن الحكومة تسعى إلى تحسين أوضاع المزارعين والصيادين والعمال، مؤكداً أن التنمية الاقتصادية يجب أن تشمل مختلف الفئات.

وأشار إلى أن التقارير الحكومية تظهر تحسناً في مستوى معيشة بعض المزارعين، لافتاً إلى أن وصولهم إلى القدرة على السفر والاستفادة من ثمار النمو يمثل مؤشراً إيجابياً.

وأكد الرئيس الإندونيسي أن حكومته تعمل على معالجة اختلالات اقتصادية سابقة أدت إلى تركز الثروة في مناطق محددة، بهدف جعل فوائد النمو أكثر انتشاراً بين المواطنين.

وشدد سوبيانتو على أن الحكومة لا تعارض دور الشركات الكبرى، موضحاً أن الاقتصاد الإندونيسي يحتاج إلى مساهمة جميع القطاعات، بما في ذلك التعاونيات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة والمناطق.

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