وكالة الطاقة الدولية تحذر من نقص إمدادات الوقود المكرر

تشهد أسواق الوقود المكرر ضغوطاً متزايدة مع استمرار شح إمدادات البنزين والديزل، في وقت تحذر فيه من أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن انخفاض المخزونات العالمية، وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي، إلى جانب تعطل جزء من صادرات المنتجات النفطية المرتبطة والشرق الأوسط، ساهمت في تشديد أوضاع السوق.

وأثرت التطورات في على صادرات الديزل، بينما حدّت التوترات في من وتيرة صادرات بعض مصافي من البنزين والديزل ووقود الطائرات، ما انعكس على أسواق الوقود العالمية.

ودفعت هذه العوامل هوامش التكرير إلى الارتفاع، إذ تجاوز هامش تكرير الديزل في 60 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت علاوة البنزين إلى نحو 41 دولاراً للبرميل فوق سعر الخام، مسجلة أعلى مستوياتها منذ صيف عام 2022.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أي تصعيد جديد في التوترات، خاصة في الشرق الأوسط، قد يزيد الضغوط على سلاسل الإمداد، في ظل استمرار تداعيات اضطرابات الشحن والتكرير.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار الوقود المكرر قد ينعكس على تكاليف النقل والشحن والصناعة والزراعة، ما يضيف ضغوطاً تضخمية جديدة على الاقتصاد العالمي، بينما تترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة تقرير " " الشهري وبيانات التضخم الأميركية لتقييم مسار أسواق الطاقة.