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إقتصاد

"بيبسيكو" توقّع اتفاقيتين لتوسيع استثماراتها في العراق

Lebanon 24
22-07-2026 | 06:06
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بيبسيكو توقّع اتفاقيتين لتوسيع استثماراتها في العراق
بيبسيكو توقّع اتفاقيتين لتوسيع استثماراتها في العراق photos 0
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وقّعت شركة "بيبسيكو" اتفاقيتين استراتيجيتين مع شريكيها في العراق، "شركة بغداد للمشروبات الغازية" و"شركة العراق الأخضر"، بهدف توسيع الاستثمارات في قطاعي التصنيع والزراعة، وذلك على هامش قمة الأعمال الأميركية – العراقية التي عُقدت في واشنطن، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.
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وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز الطاقة التصنيعية، وتطوير القطاع الزراعي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم خطط العراق للتحول إلى مركز إقليمي لصادرات الأغذية والمشروبات.

وفي السياق، أكد وزير التجارة العراقي مصطفى نزار جمعة العاني أن الاتفاقيتين الموقعتين مع "بيبسيكو" تأتيان في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، مشيراً إلى أنهما ستسهمان في توفير فرص عمل، ودعم الصناعة المحلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد العراقي.

وتهدف الشراكة مع "شركة العراق الأخضر" إلى توسيع القدرات التصنيعية، ونقل الخبرات الحديثة إلى المزارعين العراقيين في مجالي الري والزراعة، بما يعزز القطاع الزراعي ويرسخ مكانة العراق كمصدر للغذاء.

من جهته، أكد أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية في "بيبسيكو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، أن الشركة تسعى إلى دعم الإمكانات الزراعية والصناعية للعراق، عبر تطوير سلسلة التوريد وتعزيز حضور المنتجات العراقية في الأسواق الإقليمية.

وفي المقابل، تستهدف الشراكة مع "شركة بغداد للمشروبات الغازية" رفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 250 مليون صندوق سنوياً، مع توفير فرص عمل جديدة في قطاعات التصنيع والهندسة والخدمات اللوجستية، إلى جانب نقل المعرفة للكوادر العراقية.

بدوره، شدد محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لقطاع المشروبات في "بيبسيكو" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة في شراكة تمتد لأكثر من أربعة عقود مع "شركة بغداد للمشروبات الغازية"، فيما أكد طارق الحسن، المساهم الرئيسي في "شركة بغداد للمشروبات الغازية" و"شركة العراق الأخضر"، أن الاتفاقيتين ستدعمان النمو، وتسهمان في خلق وظائف جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.
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