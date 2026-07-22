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إقتصاد

5.34 تريليون دولار في 6 أشهر.. "CFI" تواصل صعودها العالمي والنجاح كبير

Lebanon 24
22-07-2026 | 06:38
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5.34 تريليون دولار في 6 أشهر.. CFI تواصل صعودها العالمي والنجاح كبير
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حققت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في خدمات التداول عبر الإنترنت، أفضل نصف أول من السنة في تاريخها خلال عام 2026، بعدما بلغت أحجام التداول 5.34 تريليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بدعم من النمو المستمر في قاعدة العملاء وارتفاع نشاط التداول في الأسواق العالمية
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ويؤكد هذا الأداء نجاح استراتيجية CFI في تنويع خدماتها، بالتوازي مع نمو قاعدة عملائها، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا، وتطوير المنتجات، والارتقاء بتجربة العملاء.
بلغت أحجام التداول 3.03 تريليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 31% مقارنةً بالربع الأول من العام، وارتفاع بنسبة 101% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي أحجام التداول خلال النصف الأول من العام إلى 5.34 تريليون دولار مع استمرار النشاط القوي للعملاء. 
 
 
أبرز نتائج الربع الثاني
 
ويعكس هذا الأداء استمرار النشاط القوي للعملاء في الأسواق العالمية، والطلب المتزايد على فئات متنوعة من الأصول، إلى جانب الإقبال المتواصل على منصات CFI للتداول، ما يؤكد مرونة أعمال المجموعة وتنوعها.
كذلك، سجل عدد العملاء النشطين نموًا بنسبة 8.4% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار توسع قاعدة عملاء CFI. كما توزعت أنشطة التداول خلال الربع الثاني من عام 2026 على مختلف فئات الأصول، مع تصدر المعادن من حيث الطلب، تلتها مؤشرات الأسهم.
 
 
وعلّق زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية قائلاً: "لا تختزل هذه النتائج في الأرقام وحدها، فكل إنجاز نحققه هو ثمرة ثقة عملائنا، ودعم شركائنا، وجهود فرقنا في مختلف الأسواق التي نعمل فيها.
 
 
ويعكس تحقيق أفضل نصف أول في تاريخ المجموعة قوة هذه العلاقات، والثقة التي يضعها عملاؤنا في منصتنا.  ومع كل إنجاز جديد، يتجدد التزامنا بمواصلة الاستثمار في فرقنا، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، بما يواكب تطلعات عملائنا. وبينما نفخر بما حققناه، فإن أنظارنا تتجه إلى المرحلة المقبلة، حيث سنواصل ترسيخ الأسس التي ستقود مسيرة نموّنا خلال السنوات القادمة".
 
كذلك، سجلت منصات CFI خلال الربع الثاني نشاطًا متزايدًا، حيث:

- تم تنفيذ أكثر من 42.47 مليون صفقة، بزيادة سنوية بلغت 74%.
 
- شكّلت التداولات عبر الهواتف المحمولة الغالبية العظمى من عمليات التداول، مما يعكس الاعتماد المتزايد عليها في تنفيذ عمليات التداول.
 
 
محطات جديدة في مسيرة التوسع
 
وشكّل الربع الثاني من السنة محطة جديدة في مسيرة توسّع CFI، مع دخول المجموعة أسواقًا جديدة وتوسيع نطاق منتجاتها. وخلال هذه الفترة، واصلت المجموعة تعزيز حضورها الجغرافي وتنويع عروضها، إذ حصلت على ترخيص في البرازيل، مما عزّز مكانتها في أميركا اللاتينية وذلك بعد إطلاق عملياتها مؤخرًا في كولومبيا. 
 
 
وفي دولة الإمارات، أطلقت CFI خدمة تداول الأسهم المحلية، فيما وسّعت في البحرين نطاق منتجاتها ليشمل منتجات الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم. 
 
 
ويدعم هذا التوسع استمرار CFI في تطوير بنيتها التشغيلية العالمية. فقد واصل مركز التكنولوجيا العالمي التابع للمجموعة في ماليزيا نموّه، معززًا قدراته في مجالات الهندسة وتطوير المنتجات والتكنولوجيا، بما يدعم عمليات المجموعة وخدمة عملائها حول العالم.
 
 
وتعمل CFI اليوم عبر 15 جهة مرخّصة، وأكثر من 700 موظف من 48 جنسية، بما يعكس حضورها العالمي وخبرتها الراسخة في الأسواق المحلية.
 
 
تميّز في بيئة العمل
 
وبالتوازي مع أدائها القوي، واصلت المجموعة تطوير بيئة العمل لموظّفيها. فقد اختيرت CFI خلال هذا الربع ضمن أفضل أماكن العمل لعام 2026 في كلّ من الإمارات والكويت والبحرين من قبل ®Great Place To Work الشرق الأوسط، وجاءت ضمن أفضل 30 مؤسسة في ثلاث قوائم معتمدة.
 
 
ويضاف هذا التكريم إلى مسيرة CFI في ترسيخ ثقافة عمل متميزة، بعد حصولها على شهادة Great Place To Work® للعام الثالث على التوالي عبر ثلاث قارات، تقديرًا لجهودها المستمرة في دعم نمو موظفيها وتطورهم المهني.
 
 
كذلك، حصدت المجموعة جائزتين ضمن جوائز الفوركس العالمية للتمويل، هما "أكثر وسطاء الفوركس شفافية 2026" و"أفضل تطبيق تداول لعام 2026".
 
 
رؤية المجموعة للمرحلة المقبلة
 
وتنطلق CFI إلى النصف الثاني من العام بخطط طموحة لمواصلة التوسع، وتطوير منتجاتها، وتعزيز قدراتها التقنية، بما يدعم نمو أعمالها ويواكب تطلعات عملائها.
 
 
وفي هذا الإطار، تواصل المجموعة الاستثمار في المنتجات والمنصات والبنية التحتية، لتُكمل مسيرة بدأتها بقوة خلال النصف الأول من العام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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