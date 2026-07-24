الذهب يواصل الهبوط.. وهذه آخر الاسعار

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 4030.09 دولار للأوقية، بعدما خسر 2 في المئة في الجلسة السابقة. وبذلك ابتعد بأكثر من 130 دولارا عن أعلى مستوى سجله خلال أسبوعين يوم الأربعاء.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.4 في المئة إلى 4033.20 دولار، فيما يتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة تبلغ 0.4 في المئة.وقال براين لان، المدير الإداري لشركة "غولد سيلفر سنترال"، إن الذهب ظل لأسابيع ضمن نطاق يتراوح بين 3980 و4170 دولارا، مشيرا إلى ظهور مشترين كبار كلما اقترب السعر من مستوى 4000 دولار أو انخفض دونه.وجاء الضغط على الذهب بعدما تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أيار، عقب ارتفاعه 7 في المئة الخميس. وتزامن ذلك مع تهديد الرئيس الأميركي والحوثيين بعقاب عسكري كبير، بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.وتترقب الأسواق اجتماع "الفيدرالي"، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، بينما يقدر المتداولون احتمال رفعها في أيلول بنحو 81 في المئة، وفق أداة "فيد ووتش". كما أبقى الفائدة دون تغيير، مع ترك الباب مفتوحا أمام رفعها في أيلول.وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 في المئة إلى 57.29 دولار للأوقية، والبلاتين 1.3 في المئة إلى 1579.49 دولار، والبلاديوم 1.5 في المئة إلى 1237.50 دولار.