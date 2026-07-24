تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"زلزال السندات" يتوسع.. أسعار الطاقة تضغط على العالم

Lebanon 24
24-07-2026 | 04:31
A-
A+
زلزال السندات يتوسع.. أسعار الطاقة تضغط على العالم
زلزال السندات يتوسع.. أسعار الطاقة تضغط على العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه أسواق السندات العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار الطاقة، ما بدد رهانات المستثمرين على انتهاء موجة البيع، ووضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد.

وسجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية أطول سلسلة إغلاقات فوق 5 في المئة منذ نحو عقدين، بينما ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، واقتربت نظيرتها اليابانية من مستويات تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
Advertisement

وفي الولايات المتحدة، استقر العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما قرب أعلى مستوى منذ عام 2007، فيما صعدت عوائد السندات القصيرة الأجل إلى ذروتها في أكثر من عام.

ورفعت موجة البيع متوسط العائد على مؤشر "بلومبرغ" العالمي للسندات الحكومية إلى 3.68 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويتجه المؤشر إلى تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ آذار.

وتأتي هذه الضغوط قبل قرارات مرتقبة الأسبوع المقبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنكلترا، وسط احتمال تسجيل تطورات جيوسياسية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد يؤدي استمرار بيع السندات إلى زيادة المخاوف بشأن مستويات الدين العالمية، ورفع تكاليف اقتراض الشركات، وتعزيز احتمالات ابتعاد المستثمرين عن أسواق الأسهم. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
زلزال فنزويلا يخلّف آلاف الضحايا.. والمساعدات تتوسع
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 13:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: أسعار الطاقة انخفضت بشكل كبير
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 13:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات محلياً؟ وزارة الطاقة تجيب
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 13:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أسعار النفط في انخفاض حاد والعالم أصبح أكثر أمانا
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 13:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البريطانية

اليابانية

الألمانية

البريطاني

الفيدرالي

اليابان

بلومبرغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-07-24
Lebanon24
03:54 | 2026-07-24
Lebanon24
02:30 | 2026-07-24
Lebanon24
02:21 | 2026-07-24
Lebanon24
02:15 | 2026-07-24
Lebanon24
02:02 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24