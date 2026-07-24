"زلزال السندات" يتوسع.. أسعار الطاقة تضغط على العالم

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وسجلت عوائد السندات الحكومية أطول سلسلة إغلاقات فوق 5 في المئة منذ نحو عقدين، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، واقتربت نظيرتها من مستويات تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.وفي ، استقر العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما قرب أعلى مستوى منذ عام 2007، فيما صعدت عوائد السندات القصيرة الأجل إلى ذروتها في أكثر من عام.ورفعت موجة البيع متوسط العائد على مؤشر " " العالمي للسندات الحكومية إلى 3.68 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويتجه المؤشر إلى تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ آذار.وتأتي هذه الضغوط قبل قرارات مرتقبة الأسبوع المقبل من مجلس الاحتياطي وبنك وبنك ، وسط احتمال تسجيل تطورات جيوسياسية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقد يؤدي استمرار بيع السندات إلى زيادة المخاوف بشأن مستويات الدين العالمية، ورفع تكاليف اقتراض الشركات، وتعزيز احتمالات ابتعاد المستثمرين عن أسواق الأسهم. (الشرق)