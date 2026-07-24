"زلزال السندات" يتوسع.. أسعار الطاقة تضغط على العالم

تواجه أسواق السندات العالمية ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار الطاقة، ما بدد رهانات المستثمرين على انتهاء موجة البيع، ووضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد.
وسجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية
أطول سلسلة إغلاقات فوق 5 في المئة منذ نحو عقدين، بينما ارتفعت عوائد السندات الألمانية
لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، واقتربت نظيرتها اليابانية
من مستويات تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وفي الولايات المتحدة
، استقر العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما قرب أعلى مستوى منذ عام 2007، فيما صعدت عوائد السندات القصيرة الأجل إلى ذروتها في أكثر من عام.
ورفعت موجة البيع متوسط العائد على مؤشر "بلومبرغ
" العالمي للسندات الحكومية إلى 3.68 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويتجه المؤشر إلى تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ آذار.
وتأتي هذه الضغوط قبل قرارات مرتقبة الأسبوع المقبل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وبنك اليابان
وبنك إنكلترا
، وسط احتمال تسجيل تطورات جيوسياسية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقد يؤدي استمرار بيع السندات إلى زيادة المخاوف بشأن مستويات الدين العالمية، ورفع تكاليف اقتراض الشركات، وتعزيز احتمالات ابتعاد المستثمرين عن أسواق الأسهم. (الشرق)