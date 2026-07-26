"SHEIN" تسجل خسارة فصلية قبل طرحها في هونغ كونغ

تكبدت شركة شي إن (SHEIN) خسارة فصلية بلغت 99 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بصافي ربح قدره 395 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تباطؤ المبيعات عقب إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة، إلى جانب تكبدها رسوماً محاسبية استثنائية، وفق مسودة نشرة الاكتتاب الخاصة بطرحها العام الأولي في هونغ كونغ.

وأظهرت الوثائق، التي تمهد لجولات الترويج للمستثمرين وبناء سجل الاكتتاب، أن الشركة لم تكشف بعد عن حجم الطرح أو سعر السهم أو الجدول للإدراج أو قيمة العائدات المتوقعة.

وكانت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية قد وافقت في 10 تموز على إدراج "شي إن" في بورصة هونغ كونغ، بعد تعثر محاولاتها السابقة للإدراج في نيويورك ولندن.

وأوضحت الشركة أن خسائر الربع الأول تأثرت أيضاً بتسجيل رسوم محاسبية بقيمة 328 مليون دولار مرتبطة بإعادة تقييم أسهم ممتازة قابلة للتحويل والاسترداد، وهي خسائر محاسبية لا تعكس بالضرورة أداءها التشغيلي.

وأكدت "شي إن" أن إلغاء الولايات المتحدة، منذ أيار 2025، إعفاء "دي مينيميس" (De Minimis)، الذي كان يسمح بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار من دون رسوم جمركية، أثر سلباً في مبيعاتها بالسوق الأميركية، أكبر أسواقها، ورفع تكاليفها التشغيلية، مشيرة إلى أن المنتجات المشحونة من إلى الولايات المتحدة أصبحت تخضع لرسوم تتراوح بين 10% و87.5%.

وأضافت الشركة أنها تدرس مجموعة من الخيارات لمواجهة ارتفاع الرسوم، من بينها رفع الأسعار في السوق الأميركية لتعويض جزء من التكاليف الإضافية.

وانخفضت إيرادات "شي إن" في الولايات المتحدة بنسبة 14.3% إلى 2.04 مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بـ2.38 مليار دولار قبل عام، فيما تراجعت مساهمة السوق الأميركية في إجمالي الإيرادات الفصلية إلى 22.5%.

كما حذرت الشركة من احتمال تأثر أعمالها في ، التي تمثل نحو ثلث إيراداتها، بعد فرض رسوماً بقيمة 3 يورو على واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة، معتبرة أن تأثير هذه الإجراءات قد يوازي أو يتجاوز ما شهدته في الولايات المتحدة.

وعلى مستوى عام 2025، تراجع أرباح "شي إن" بنسبة 38.7% إلى 2.06 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% إلى 41.85 مليار دولار، وهو معدل نمو أبطأ مقارنة بزيادة بلغت 20.7% في عام 2024، كما انخفض هامش الربح التشغيلي إلى 2.9% في الربع الأول من 2026 مقابل 3.9% قبل عام.

وتستهدف الشركة تقييماً يتراوح بين 40 و50 مليار دولار في طرحها المرتقب، مقارنة بتقييم بلغ نحو 100 مليار دولار خلال جولة تمويل في عام 2022، بحسب ما نقلته وكالة . كما أوضحت أن حصيلة الاكتتاب ستُستخدم في تطوير التكنولوجيا، وتعزيز العلامة التجارية، والتوسع العالمي، ودعم مبادرات المسؤولية المؤسسية والأغراض العامة للشركة.