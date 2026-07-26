تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أكثر من 400 شركة تعلن إفلاسها في التشيك

Lebanon 24
26-07-2026 | 16:00
A-
A+
أكثر من 400 شركة تعلن إفلاسها في التشيك
أكثر من 400 شركة تعلن إفلاسها في التشيك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت محاكم تشيكية إفلاس 418 شركة في النصف الأول من هذا العام، وهو أعلى رقم مسجل في الفترة نفسها منذ عام 2017، طبقاً لتحليل أجراه مكتب الائتمان التشيكي.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع عدد طلبات الإعسار بنسبة 22% ليصل إلى 678 طلباً.

وضمت براغ 44% من إجمالي حالات إفلاس الشركات. وسجل قطاع التجارة أعلى عدد من الشركات التي أعلنت إفلاسها، يليه قطاعا التصنيع والبناء، حسب إذاعة براغ اليوم الأحد، وفقاُ لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وخلال الأشهر الـ 12 الماضية، سجل قطاع النقل والتخزين أعلى معدل للإفلاس بين جميع الصناعات.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ: "حزب الله" أطلق أكثر من 400 قذيفة صاروخية من منطقة قلعة الشقيف
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 06:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 جراء الضربات الأميركية منذ 22 حزيران
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 06:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تبدأ المونديال بقوة وتخطف فوزاً مثيراً من التشيك
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 06:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط مروحية عسكرية في التشيك.. قتيل و4 جرحى
lebanon 24
Lebanon24
27/07/2026 06:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

الألمانية

يوم الأحد

جمالي

الصن

تشيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:32 | 2026-07-26
Lebanon24
23:00 | 2026-07-26
Lebanon24
14:00 | 2026-07-26
Lebanon24
10:30 | 2026-07-26
Lebanon24
10:19 | 2026-07-26
Lebanon24
10:04 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24