أكثر من 400 شركة تعلن إفلاسها في التشيك

أعلنت محاكم تشيكية إفلاس 418 شركة في النصف الأول من هذا العام، وهو أعلى رقم مسجل في الفترة نفسها منذ عام 2017، طبقاً لتحليل أجراه مكتب الائتمان التشيكي.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع عدد طلبات الإعسار بنسبة 22% ليصل إلى 678 طلباً.

وضمت براغ 44% من إجمالي حالات إفلاس الشركات. وسجل قطاع التجارة أعلى عدد من الشركات التي أعلنت إفلاسها، يليه قطاعا التصنيع والبناء، حسب إذاعة براغ اليوم الأحد، وفقاُ لوكالة "د.ب.أ".

وخلال الأشهر الـ 12 الماضية، سجل قطاع النقل والتخزين أعلى معدل للإفلاس بين جميع الصناعات.