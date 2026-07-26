خريطة الغاز الأوروبية تتغير... تفاوت في الأسعار بعد وقف العبور عبر أوكرانيا

دخل سوق الطبيعي في مرحلة جديدة عقب توقف تدفقات الغاز الروسي عبر مطلع عام 2025، ما أدى إلى إعادة رسم خريطة الإمدادات وخلق تفاوت مستدام في أسعار الغاز بين دول القارة، وفق تقرير صادر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة (OIES).

وأوضح التقرير أن انتهاء عبور الغاز الروسي دفع كميات أكبر من الغاز إلى شمال غرب أوروبا وبولندا، الأمر الذي غيّر مسارات الإمداد وأثر في آليات التسعير داخل السوق الأوروبية.

وأشار إلى أن مراكز تداول الغاز في وبلجيكا وهولندا وبريطانيا أصبحت تسجل أدنى الأسعار، في حين ارتفعت الأسعار تدريجياً كلما اتجهت الإمدادات شرقاً، لتسجل التشيك والنمسا وسلوفاكيا أعلى مستويات الأسعار بين الأسواق الرئيسية.

ولفت التقرير إلى أن هذا التفاوت لا يُعد اضطراباً مؤقتاً كما حدث خلال أزمة الطاقة في عام 2022، بل يعكس تحولاً هيكلياً دائماً في سوق الغاز الأوروبية، إذ أصبحت الفجوة السعرية بين الأسواق الغربية والشرقية أكثر استقراراً منذ نيسان 2025.

وأرجع التقرير هذا التحول إلى الاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، الذي يصل إلى أوروبا عبر موانئ ومحطات في فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، قبل نقله إلى بقية الدول. ومع انتقال الغاز نحو الداخل ، تؤدي محدودية قدرات النقل والربط بين الدول إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار.

وأشار إلى أن هذا النمط بدأ بالظهور خلال أزمة الطاقة عام 2022، عندما تجاوزت واردات الغاز المسال قدرة شبكات الأنابيب على نقل الإمدادات إلى شرق أوروبا، قبل أن يتحول إلى واقع أكثر استدامة بعد توقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن الارتفاع الذي شهدته أسعار والغاز نتيجة الصراع الأميركي-الإيراني في عام 2026 لم يغير خريطة الأسعار، إذ بقيت أسواق شمال غرب أوروبا الأقل تكلفة، بينما حافظت الأسواق الداخلية في وسط وشرق القارة على مستويات الأسعار الأعلى.

وفي المقابل، واصل سوق تداول الغاز الأوروبي نموه، إذ ارتفعت أحجام التداول بنسبة 16% خلال عام 2025، متجاوزة للمرة الأولى 100 ألف تيراواط/ساعة سنوياً، في مؤشر على قدرة السوق على التكيف رغم تراجع إمدادات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

وحافظ مركز التداول الهولندي TTF على مكانته باعتباره المؤشر السعري للغاز في أوروبا، مستحوذاً على 81% من إجمالي أحجام التداول، فيما سجل مركز ZTP البلجيكي نمواً ملحوظاً مدفوعاً بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وتوسع تدفقات الغاز من غرب أوروبا إلى شرقها.