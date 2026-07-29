بعد تثبيت الفائدة الأميركية.. الذهب يعوض خسائره ويقفز بأكثر من 1%

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عوّض الذهب خسائره المبكرة وسجل مكاسب تجاوزت 1% خلال تعاملات الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما أدى إلى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 4076.41 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 2:16 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن تاجر المعادن المستقل تاي وونغ قوله إن الذهب قفز بنحو 1% بعد تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار شهد ثلاثة أصوات معارضة، إلا أن أياً منها لم يصدر عن أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف وونغ أن الأنظار تتجه الآن إلى المؤتمر الصحفي للمجلس، معتبرًا أن الذهب، بعد تراجعه مؤقتًا إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار، قد يكون تجاوز مرحلة الخطر المباشر.