بعد تثبيت الفائدة الأميركية.. الذهب يعوض خسائره ويقفز بأكثر من 1%

عوّض خسائره المبكرة وسجل مكاسب تجاوزت 1% خلال تعاملات الأربعاء، عقب قرار الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما أدى إلى تراجع الدولار وعوائد الأميركية.

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وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 4076.41 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 2:16 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة " " عن تاجر المستقل تاي وونغ قوله إن الذهب قفز بنحو 1% بعد تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن القرار شهد ثلاثة أصوات معارضة، إلا أن أياً منها لم يصدر عن أعضاء مجلس

وأضاف وونغ أن الأنظار تتجه الآن إلى المؤتمر الصحفي للمجلس، معتبرًا أن الذهب، بعد تراجعه مؤقتًا إلى ما دون مستوى 4 آلاف دولار، قد يكون تجاوز مرحلة الخطر المباشر.