المركزي الإماراتي يُبقي سعر الأساس عند 3.65%

أبقى "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%، وذلك عقب قرار الأميركي تثبيت سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم، وفق ما أوردته (وام).

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر اقتراض السيولة قصيرة الأجل عبر جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويُعد سعر الأساس، المرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الذي يحدده الاحتياطي الأميركي، المؤشر لتوجه السياسة النقدية في ، كما يمثل الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة في سوق النقد لليلة واحدة.