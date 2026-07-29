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إقتصاد

المركزي الإماراتي يُبقي سعر الأساس عند 3.65%

Lebanon 24
29-07-2026 | 23:00
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المركزي الإماراتي يُبقي سعر الأساس عند 3.65%
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أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.65%، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على سعر اقتراض السيولة قصيرة الأجل عبر جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويُعد سعر الأساس، المرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المؤشر الرئيسي لتوجه السياسة النقدية في دولة الإمارات، كما يمثل الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة في سوق النقد لليلة واحدة.

 
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