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إقتصاد

أسعار الذهب تتراجع.. وهذا سعر الفضة

Lebanon 24
31-07-2026 | 01:10
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أسعار الذهب تتراجع.. وهذا سعر الفضة
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تراجع الذهب في التعاملات المبكرة، الجمعة، لكنه بقي في طريقه لتسجيل أول مكسب شهري منذ 5 أشهر، مدعوماً بعمليات شراء عند مستويات قريبة من 4000 دولار للأونصة، في وقت يراقب المستثمرون تطورات الشرق الأوسط وتأثيرها على توقعات الفائدة الأميركية.
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وبحسب رويترز، انخفض الذهب الفوري 0.6 في المئة إلى 4076.53 دولاراً للأونصة عند الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 0.6 في المئة. كما صعدت الأسعار بنحو 1.7 في المئة خلال الشهر الحالي.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم آب، 0.4 في المئة إلى 4074.20 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن الذهب يظهر ميلاً سلبياً محدوداً اليوم بفعل جني الأرباح وارتداد معتدل في الدولار الأميركي، بعد مكاسب المعدن أمس وتراجع العملة الأميركية.

وارتفع الدولار نحو 0.3 في المئة، بعدما هبط 2.4 في المئة الخميس، في أكبر تراجع يومي له منذ كانون الثاني 2023. ويجعل صعود الدولار السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة إلى المشترين من خارج الولايات المتحدة.

لكن ووترر أشار إلى أن الذهب قدّم أداء أفضل خلال هذا الشهر، معتبراً أن مستوى 4000 دولار شكّل دعماً مهماً جذب المشترين عند التراجعات.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه، الأربعاء، فيما لم يقدم رئيسه كيفن وورش إشارات واضحة بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً نسبته 63 في المئة لرفع الفائدة في أيلول، وفق أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة كأداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يحد من جاذبيته، لأنه يزيد كلفة الاحتفاظ بأصل لا يدر عائداً.

وفي الشرق الأوسط، أثارت ضربة بمسيّرة حرائق في سفينتي غاز داخل ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط، ما أضاف تهديداً جديداً لحركة الشحن عبر قناة السويس، وهي واحدة من آخر طرق التصدير الرئيسية المتاحة للنفط السعودي وسط اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال محللو BCA Research في مذكرة إن أزمة هرمز قد تتلاشى على المدى الطويل، لكن تعدد الأقطاب الجيوسياسي، وتراجع العولمة، والاختلالات المالية الأميركية، ستواصل دعم الذهب كأداة تحوط ضد الأصول الأميركية.

وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.8 في المئة إلى 58.48 دولاراً للأونصة. كما هبط البلاتين 1.7 في المئة إلى 1631.77 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1294 دولاراً، لكن المعدنين يتجهان بدورهما إلى تسجيل مكاسب شهرية.
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