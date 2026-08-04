تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

المونديال بأهمّ نسخة مالية

Lebanon 24
04-08-2026 | 03:08
A-
A+
المونديال بأهمّ نسخة مالية
المونديال بأهمّ نسخة مالية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حققت الشركات الراعية لكأس العالم 2026 مكاسب كبيرة في قيمة علاماتها التجارية، بعدما أسهم ارتباطها بالبطولة في تعزيز انتشارها وصورتها أمام الجمهور العالمي.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "براند فاينانس"، سجلت 21 علامة تجارية مرتبطة بالمونديال زيادة إجمالية تُقدّر بنحو 7.2 مليارات دولار.

ولا تمثل هذه الزيادة أرباحاً أو إيرادات مباشرة حققتها الشركات خلال البطولة، بل تعكس ارتفاع القيمة المالية لعلاماتها التجارية، نتيجة اتساع حضورها عالمياً وتحسن صورتها وتعزيز فرص نموها مستقبلاً.
Advertisement

وكانت قطاعات التكنولوجيا والسيارات والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية من بين الأكثر استفادة من شراكات كأس العالم.

وتصدرت "أرامكو" السعودية قائمة الشركات من حيث الزيادة المطلقة، بعدما ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنحو 1.08 مليار دولار، فيما بلغت مساهمتها التقديرية في القيمة المؤسسية للشركة نحو 26.142 مليار دولار.

وجاءت "فيريزون" ثانية بزيادة قدرها 1.03 مليار دولار، تلتها "هيونداي" بـ836 مليوناً، ثم "كوكاكولا" بـ733 مليوناً، و"بنك أوف أميركا" بـ631 مليوناً، و"فيزا" بـ532 مليوناً، و"هوم ديبو" بـ402 مليون، و"كيا" بـ365 مليوناً.

أما من حيث نسبة النمو مقارنة بالقيمة السابقة للعلامة التجارية، فتصدرت "لينوفو" بنسبة 4.2%، تلتها "كيا" بـ3.5%، ثم "هيونداي" بـ3.4%، وحلت "أرامكو" رابعة بنسبة 2.3%.

وقدّر التقرير إنفاق الرعاة الـ21 على شراكات المونديال بنحو 2.8 مليار دولار، مقابل إضافة 7.2 مليارات دولار إلى قيمة العلامات التجارية، فضلاً عن نحو 61 مليار دولار في القيمة المؤسسية الإجمالية للشركات.

كما تراوحت تكلفة الرعاية للشركة الواحدة بين 52 و76 مليون جنيه إسترليني، مقابل الوصول إلى جمهور عالمي يُقدّر بنحو خمسة مليارات مشجع.

وفي المقابل، أشار تقرير لموقع "Business Insider Africa" إلى غياب الشركات الإفريقية عن قائمة الرعاة العالميين الرسميين لـ"فيفا"، معتبراً أن استضافة المغرب مونديال 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال تمثل فرصة لتعزيز الحضور العالمي للعلامات التجارية الإفريقية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
حطم رقم بيليه.. أوليسيه الأكثر صناعة في نسخة واحدة من المونديال
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 18:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نسخة المونديال الحالية تشتعل.. فينيسيوس يلاحق ميسي في صدارة الهدافين
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 18:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تجعل الظروف الاقتصادية هذه النسخة من المونديال الأكثر جنوناً على الإطلاق؟
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 18:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أصبحت كيت ميدلتون "نسخة" من الأميرة ديانا؟
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 18:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

رياضة

روسيا اليوم

كأس العالم

السعودية

إسبانيا

الراعي

السعود

المغرب

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:37 | 2026-08-04
Lebanon24
07:57 | 2026-08-04
Lebanon24
05:56 | 2026-08-04
Lebanon24
04:08 | 2026-08-04
Lebanon24
03:02 | 2026-08-04
Lebanon24
23:00 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24