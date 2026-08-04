تويوتا تسجّل تراجعاً جديداً في الأرباح

أعلنت شركة " "، تراجع أرباحها الفصلية للمرة الخامسة على التوالي، متأثرة بانخفاض المبيعات في وارتفاع تكاليف المواد وقطع الغيار بسبب الحرب على .

وانخفضت الأرباح التشغيلية لربع السنة الممتد من نيسان إلى حزيران 9% إلى 6.7 مليار دولار (1.06 تريليون ين)، مقارنة بمتوسط التوقعات البالغ 7.05 مليار دولار (1.11 تريليون ين) في استطلاع أجرته مجموعة بورصات شمل ثمانية محللين.

لكن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم رفعت توقعات أرباحها السنوية 13% إلى 21.59 مليار دولار (3.4 تريليون ين) من نحو 19.05 مليار دولار (3 تريليونات ين)، وفق وكالة " ".