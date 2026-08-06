"CMA CGM" تُنجز الإستحواذ على مجموعة "فتّال"

أعلنت مجموعة "CMA CGM"، من خلال شركتها التابعة "CEVA Logistics"، عن انجاز عملية الاستحواذ على مجموعة "فتّال"، بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإعلان عن الاتفاق بين المجموعتين في 14 نيسان 2026.



يُشكّل هذا الاستحواذ محطة رئيسية في استراتيجية تطوير مجموعة "CMA CGM"، الهادفة إلى تزويد عملائها بحلول لوجستية متكاملة تغطي سلسلة الإمداد بأكملها، من المورّد الأساسي وصولاً إلى العميل النهائي، وتشمل مختلف الأنشطة من إلى التوزيع.

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وستُسهم خبرة مجموعة "CMA CGM" وقدراتها الابتكارية في تعزيز مكانة فتّال في والدولية.



وبفضل خبرة تمتدّ لأكثر من قرن، توزّع "فتّال" مجموعة واسعة من المنتجات ضمن ثلاث قطاعات رئيسية: السلع الاستهلاكية والإلكترونيات، المنتجات الصيدلانية والرعاية الصحية، والجمال والموضة.





وسيُتيح التكامل بين المجموعتين تحقيق أوجه تآزر تجارية وتشغيلية ومالية مهمة، من خلال محافظ العملاء المشتركة، والمنصات اللوجستية وشبكات التوزيع، وتبادل الخبرات. كما سيُسهم هذا الاستحواذ في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتسريع تطوير منصة إقليمية رائدة.



إلى جانب بعده الاستراتيجي، يشكّل هذا الاستحواذ استثماراً طويل الأمدّ في ، وهو يعكس ثقة مجموعة "CMA CGM" المستمرة بإمكانات لبنان، وكفاءة مواهبه، وقدرته دوره الكامل في قلب حركة التبادل التجاري في المنطقة.



منذ تأسيسها عام 1978، واصلت مجموعة "CMA CGM" الاستثمار في لبنان وتوسيع أنشطتها وخلق فرص العمل. تضيف "فتّال" إلى "CMA CGM" خبرة واسعة، وحضوراً راسخاً في أسواق وشمال ، إلى جانب فريق عمل ذات كفاءة عالية.وسيُتيح التكامل بين المجموعتين تحقيق أوجه تآزر تجارية وتشغيلية ومالية مهمة، من خلال محافظ العملاء المشتركة، والمنصات اللوجستية وشبكات التوزيع، وتبادل الخبرات. كما سيُسهم هذا الاستحواذ في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتسريع تطوير منصة إقليمية رائدة.إلى جانب بعده الاستراتيجي، يشكّل هذا الاستحواذ استثماراً طويل الأمدّ في ، وهو يعكس ثقة مجموعة "CMA CGM" المستمرة بإمكانات لبنان، وكفاءة مواهبه، وقدرته دوره الكامل في قلب حركة التبادل التجاري في المنطقة.منذ تأسيسها عام 1978، واصلت مجموعة "CMA CGM" الاستثمار في لبنان وتوسيع أنشطتها وخلق فرص العمل.

ومع انضمام مجموعة "فتّال"، سيُصبح عدد موظفي المجموعة في لبنان نحو 4,000 موظف، ما يجعلها واحدة من أكبر جهات التوظيف في القطاع الخاص في البلاد، مما يعزز دورها في تنمية الاقتصاد اللبناني.



وفي هذا الصدد، قال رودولف ، والرئيس التنفيذي لمجموعة "CMA CGM" إنّ "هذا الاستحواذ يُشكّل محطة جديدة في مسيرة تطوّر مجموعتنا، فهو يعزّز قدرتنا على تزويد عملائنا بحلول لوجستية متكاملة وأكثر كفاءة، ويعكس ثقتنا الراسخة بلبنان".

وأضاف: "نحن نُؤمن بمستقبل لبنان، وسنُواصل الاستثمار فيه، وخلق فرص العمل، وتطويرأنشطة ذات قيمة مضافة".