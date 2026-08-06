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إقتصاد

الدولار الأميركي يعود بقوة إلى العراق مع وصول دفعة نقدية جديدة

Lebanon 24
06-08-2026 | 16:00
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الدولار الأميركي يعود بقوة إلى العراق مع وصول دفعة نقدية جديدة
الدولار الأميركي يعود بقوة إلى العراق مع وصول دفعة نقدية جديدة photos 0
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أفاد مصدر عراقي مسؤول، بوصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار، بعد إرسالها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى البنك المركزي العراقي.

وأوضح المصدر أن المبلغ سيُخصص لتغطية التعاملات المرتبطة بالمسافرين والحوالات الخارجية، وذلك وفق الضوابط والموافقات المعتمدة من البنك المركزي العراقي.

وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف الولايات المتحدة في يوليو الماضي جزءاً من شحنات الدولار النقدية إلى العراق، عقب توقف دام عدة أشهر، في إطار ضغوط مارستها واشنطن على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات للحد من تهريب العملة وتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

وكان مسؤولون عراقيون قد أعلنوا حينها عودة تدفق شحنات الدولار، مؤكدين التوصل إلى حلول بشأن الأزمة، بالتزامن مع حملة حكومية لمكافحة الفساد شملت توقيف عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين على خلفية قضايا فساد.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة قد أوقفت في أبريل الماضي تدفق الدولارات الناتجة عن عائدات النفط إلى الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، ضمن إجراءات تهدف إلى تشديد الرقابة على التحويلات المالية.

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