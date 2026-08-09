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إقتصاد

سوريا تقترب من الاندماج المالي العالمي.. مباحثات مع الخزانة الأميركية لدعم الإصلاحات الاقتصادية

Lebanon 24
09-08-2026 | 14:00
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سوريا تقترب من الاندماج المالي العالمي.. مباحثات مع الخزانة الأميركية لدعم الإصلاحات الاقتصادية
سوريا تقترب من الاندماج المالي العالمي.. مباحثات مع الخزانة الأميركية لدعم الإصلاحات الاقتصادية photos 0
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بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، جوناثان بورك، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، والخطوات اللازمة لتسهيل اندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية.

وذكرت وزارة المالية السورية، أن المباحثات التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت سبل تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين وزارتي المالية السورية والخزانة الأميركية، ولا سيما في مجالي المالية العامة والقطاع المالي.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين تطرّقا إلى الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما في ضوء قرار الولايات المتحدة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومنها توسيع فرص التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

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وأشارت إلى أن الجانب الأميركي رحب بالتقدم المحرز في الإصلاحات المالية في سوريا، مؤكداً دعمه مواصلة هذه الإصلاحات.

من جانبه أعرب برنية عن شكره لوزارة الخزانة الأميركية على تعاونها ودورها في دعم تعافي الاقتصاد السوري، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد والنظام المالي العالمي، في ظل حرص الدولة السورية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع المالي.

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