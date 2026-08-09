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إقتصاد

تركيا تستأنف عبور السفن إلى البحر الأسود

Lebanon 24
09-08-2026 | 16:00
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تركيا تستأنف عبور السفن إلى البحر الأسود
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استأنفت تركيا السماح للسفن بعبور مضيقيها إلى البحر الأسود، بعدما قيدت حركة بعض السفن دون ذكر أسباب، وسط تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة.

دخلت ناقلة النفط "إيجيان دريم" مضيق الدردنيل اليوم الأحد، بعد انتظارها في المنطقة منذ الخميس، وكانت تشير إلى أن وجهتها هي محطة كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين بمنطقة نوفوروسيسك الروسية، وفقاً لبيانات تتبع السفن. كما عبرت سفينة الحاويات "محمد كاهفجي إيه" الممر المائي في وقت مبكر اليوم، مشيرةً إلى نوفوروسيسك كوجهة لها.

كانت المديرية العامة للسلامة الساحلية في تركيا قد أبلغت بعض السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية والأوكرانية في الأيام الأخيرة بأنها لا تُصدر حالياً تصاريح عبور لمثل هذه الرحلات، حسبما أوردت بلومبرغ يوم السبت.

ولم توضح السلطات للسفن سبب هذه الخطوة، كما لم تعلق علناً على الأمر. ولم ترد وزارة النقل والبنية التحتية التركية على طلب للتعليق يوم الأحد.

تركيا تنتقد الهجمات على السفن التجارية

 
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جاءت التأخيرات بعدما أصبحت الحكومة التركية أكثر انتقاداً للهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود التي استهدف عدد منها سفناً مملوكة لتركيا أو ترفع العلم التركي.

وذكرت بلومبرغ، نقلاً عن مسؤول أميركي، يوم السبت أن أوكرانيا وافقت على المساعدة في ضمان العبور الآمن لبعض ناقلات النفط غير الروسية.

وطلبت تركيا من أوكرانيا وروسيا إعلان "وقف مؤقت" للهجمات في البحر الأسود، بحسب تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لوكالة الأناضول الرسمية في مقابلة خلال الليل.

وأضاف: "لدينا عدة إجراءات بشأن هذه المسألة عرضناها على الرئيس التركي. ونحن نضعها موضع التنفيذ".

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