النفط يرتفع مع تعثر اتفاق الملاحة عبر مضيق هرمز

ارتفعت أسعار في مستهل تعاملات الأسبوع، مع استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق بين وسلطنة بشأن حركة الملاحة عبر .

وصعد خام "برنت" بنحو 1% إلى 84.59 دولار للبرميل، بعدما أنهى تعاملات الجمعة عند 83.55 دولار، كما ارتفع سعر خام "غرب الوسيط" 1% إلى 79.08 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع مع تراجع التفاؤل بإمكان التوصل سريعاً إلى اتفاق يسمح باستئناف حركة الملاحة عبر المضيق، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط الترتيبات المقترحة.

وكان النفط قد سجل يوم الجمعة مكاسب أسبوعية محدودة في الجلسة، لكنه أنهى الأسبوع على خسارته الثالثة على التوالي، في ظل تقلبات حادة بين آمال إعادة فتح هرمز وتجدد التوترات الإقليمية.