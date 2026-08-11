مع تزايد الشكوك حول إبرام اتفاق بين أميركا وإيران.. ارتفاع في اسعار النفط

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ارتفعت أسعار الأربعاء، إذ أدت الشكوك حول التوصل إلى اتفاق بين وإيران والهجمات التي استهدفت سفينتين إلى تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في ، على الرغم من أن بيانات من القطاع أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً، أو 0.81%، إلى 89.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.85%، إلى 83.91 دولار.وسجلت عقود الخامين القياسيين ارتفاعاً بأكثر من دولار عند التسوية أمس الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستويات إغلاق لها منذ 31 ، وتواصل مكاسبها بعد قفزة بنحو 5% يوم الاثنين مع تبديد الآمال في التوصل إلى اتفاق بين وطهران.وأعلنت الولايات المتحدة وجماعة المتحالفة مع عن شن هجومين منفصلين على سفينتين في مضيق هرمز ومضيق باب المندب أمس الثلاثاء.وقال محسن رضائي للمجلس الأعلى للأمن القومي أمس الثلاثاء إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما لم تقبل الولايات المتحدة شروط لإنهاء الحرب، وهي الإفراج عن الأصول المجمدة، وإنهاء الحروب في أنحاء المنطقة بما في ذلك وغزة.وأظهرت بيانات الشحن البحري أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز انخفضت إلى ست سفن أمس الاثنين، مقارنة مع متوسط 10 أيام الذي بلغ نحو 11 سفينة. وكانت مستويات ما قبل الحرب تتراوح بين 125 و140 سفينة يوميا في المتوسط.