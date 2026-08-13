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إقتصاد

الذهب يقفز إلى أعلى مستوى منذ حزيران...ما السبب؟

Lebanon 24
13-08-2026 | 02:15
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الذهب يقفز إلى أعلى مستوى منذ حزيران...ما السبب؟
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سُجّل الذهب اليوم الخميس أعلى مستوى له في أكثر من شهرين بعدما أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى تقليص التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة قريبا، فيما لا تزال الأسواق تترقب صدور بيانات أسعار المنتجين بحثاً عن مؤشرات إضافية على تراجع ضغوط الأسعار.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4433.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز بنحو 1% في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من حزيران. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.6% إلى 4493 دولارا للأونصة.

ومن المرجح ألا يشعر صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بحاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعدما أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء تباطؤ التضخم على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% خلال الاثني عشر شهرا حتى تموز، مقارنة مع 3.5% في حزيران، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل التي جاءت متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين لا يتوقعون حاليا سوى بنسبة 40% أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول، انخفاضا من نحو 54% قبل أسبوع.

وعادة ما تدعم توقعات الفائدة المنخفضة أسعار الذهب لأنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

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ويتجه اهتمام الأسواق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للتحقق من استمرار تراجع ضغوط الأسعار.

ولا تعكس قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز الارتفاع الأحدث في أسعار النفط في ظل استمرار الهجمات على سفن بالشرق الأوسط وتعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 65.91 دولار للأونصة، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ 22 حزيران. وزاد البلاتين 0.3% إلى 1762.70 دولار. وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1371.20 دولار.

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