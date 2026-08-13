الطلب على السيارات الكهربائية يرتفع مجددًا.. فمن يقود السباق؟

أظهرت بيانات لشركة الاستشارات (بنشمارك مينيرال إنتليجنس) اليوم الخميس ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية للشهر الخامس على التوالي في مدعوما بالنمو القوي في ، وذلك رغم تراجع المبيعات في وأميركا الشمالية.

وزادت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن بواقع 9% مقارنة بالعام الماضي إلى 1.85 مليون وحدة في تموز، مما رفع إجمالي المبيعات منذ بداية العام إلى 11.5 مليون مركبة.

وتؤكد هذه الأرقام التباين المتزايد بين الأسواق الرئيسية للسيارات الكهربائية، إذ تدعم الإعانات في أوروبا الطلب، في حين تأثرت السوق الأميركية بإلغاء الإعفاءات الضريبية الاتحادية للسيارات الكهربائية، إلى جانب اعتماد شركات تصنيع السيارات بشكل متزايد على الصادرات لتحقيق النمو، وفقاً لـ" ".

وقالت الشركة "استمر النمو المرتفع في أسواق السيارات الكبرى في أوروبا، إذ شهد عدد منها عودة برنامج الإعانات المالية للسيارات الكهربائية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية".

وسجلت وألمانيا وبريطانيا نموا في مبيعات السيارات الكهربائية بلغ 81 %و46 %و43 % على التوالي في تموز.

وفي الوقت نفسه، تراجعت المبيعات في الصين 5% إلى 980 ألف مركبة.

وانخفضت المبيعات في أميركا الشمالية 27% إلى 140 ألفا عقب انتهاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية في ، بينما قفزت المبيعات في بقية دول العالم 97 % إلى 280 ألف وحدة.