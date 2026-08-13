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إقتصاد

القطارات تفاجئ الأسواق السورية.. قفزة كبيرة في نقل البضائع

Lebanon 24
13-08-2026 | 16:18
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القطارات تفاجئ الأسواق السورية.. قفزة كبيرة في نقل البضائع
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سجل قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية في سوريا نمواً ملحوظاً خلال عام 2026 بالتوازي مع تنفيذ أعمال واسعة لتأهيل الشبكة ورفع جاهزية أسطول النقل وآليات الصيانة.

وقال مدير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، أسامة حداد، إن إجمالي حجم نقل البضائع بالقطارات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو بلغ 663.5 ألف طن، مقابل 417.9 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 59%.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس تحسناً ملموساً في كفاءة التشغيل وقدرة المؤسسة على تلبية احتياجات نقل المواد الأساسية والاستراتيجية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف حداد أن نقل مادة الفيول الاستراتيجية شهد ارتفاعاً بارزاً، إذ بلغ حجم الفيول المنقول بالقطارات خلال الفترة المذكورة 564.4 ألف طن، مقابل 370 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد أهمية النقل السككي في تأمين المواد الاستراتيجية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

وأوضح أن المؤسسة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الأعمال الميدانية لمعالجة نقاط الضعف الفنية على الشبكة، وخاصة المواقع التي كانت تتسبب بتخفيف سرعات قطارات الشحن الاستراتيجية، الأمر الذي انعكس على انسيابية حركة القطارات وزيادة الطاقة التمريرية للشبكة.

كما عملت المؤسسة على تأهيل المحاور والخطوط العاملة وإلغاء تخفيف السرعة على محاور النقل الرئيسية والتفريعات، ولا سيما محور مرفأ طرطوس - الرضوانية - مصفاة بانياس، بما أتاح تشغيل القطارات بالسرعات النظامية والتي تبلغ 60 كيلومتراً في الساعة لقطارات نقل الفيول و80 كيلومتراً لقطارات نقل الفوسفات والحبوب.

وفيما يتعلق بأسطول النقل السككي، أشار حداد إلى صيانة 44 صهريجاً مخصصاً لنقل الحبوب وإعادتها إلى الخدمة في طرطوس بعد توقف دام لأكثر من عقد، مبيناً أن إعادتها إلى الخدمة ستسهم في دعم نقل القمح بصورة منتظمة، وتقليل الاعتماد على الشاحنات البرية، وتعزيز استقرار سلاسل توريد القمح إلى الصوامع في مختلف المحافظات السورية، بما يوفر وسيلة نقل أكثر أماناً وكفاءة لنقل الحبوب.

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