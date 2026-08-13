تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

"XRP" عند اختبار الدولار.. هل يبقى هدف 3 دولارات ممكناً؟

Lebanon 24
13-08-2026 | 23:30
A-
A+
XRP عند اختبار الدولار.. هل يبقى هدف 3 دولارات ممكناً؟
XRP عند اختبار الدولار.. هل يبقى هدف 3 دولارات ممكناً؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يتعرض "XRP" لضغط واضح عند مستوى الدعم البالغ دولاراً واحداً، ما أعاد فتح النقاش داخل مجتمع العملة حول إمكانية عودتها إلى 3 دولارات خلال عام 2026.

وبحسب "Times Tabloid"، طرح المحلل "BankXRP" السؤال على متابعيه، لتأتي الردود متباينة بين من يرى أن بلوغ 3 دولارات لا يزال ممكناً لكنه غير مرجح حالياً، ومن يعتبر أن نهاية 2026 أو بداية 2027 قد تكون موعداً أكثر واقعية. في المقابل، ذهب بعض المتفائلين إلى أن 3 دولارات هدف منخفض، بينما رأى آخرون أن السعر الأقرب واقعياً قد يكون عند 0.30 دولار.

وتأتي هذه النقاشات بعد تراجع قوي للعملة. فقد سجل "XRP" أعلى مستوى تاريخي عند 3.65 دولارات في تموز 2025، قبل أن يفقد أكثر من 70% من قيمته. وخلال 2026، هبط من نحو 1.30 دولار في أوائل حزيران إلى مستويات قريبة من 1.04 دولار، ليصبح مستوى الدولار هو الخط الأهم الذي يراقبه المستثمرون.

والعودة إلى 3 دولارات من الأسعار الحالية تعني حاجة العملة إلى مكاسب تقارب 185%. وهذا ليس مستحيلاً نظرياً، إذ سبق لـ"XRP" أن قفز بأكثر من 500% أواخر 2024، لكنه يحتاج هذه المرة إلى ظروف أقوى لم تتوافر بعد.

وتبقى العقبات الأساسية مرتبطة بعدم وضوح البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، خصوصاً مع بقاء قانون "CLARITY Act" عالقاً في مجلس الشيوخ، إلى جانب ضعف الطلب المؤسسي على منتجات مرتبطة بـ"XRP"، بعد تسجيل صناديق "ETF" الفورية الخاصة بالعملة تدفقات خارجة في الأسابيع الأخيرة.

ورغم ذلك، لا يزال بعض المحللين يحتفظون بأهداف بعيدة المدى أكثر تفاؤلاً، بينها توقعات بوصول "XRP" إلى أكثر من 10 دولارات إذا قاد موجة صعود جديدة في سوق العملات الرقمية.

الخلاصة أن بلوغ 3 دولارات قبل نهاية 2026 يبقى ممكناً لكنه يحتاج إلى ضغط شرائي مستمر وتغير واضح في معنويات السوق. أما حالياً، فالسؤال الأكثر إلحاحاً ليس متى يعود "XRP" إلى 3 دولارات، بل هل يستطيع أولاً الصمود فوق مستوى الدولار؟

Advertisement
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة للنفط تواصل تراجعها مع انخفاض "برنت" بأكثر من 4 دولارات إلى 96.48 دولارًا للبرميل وتراجع الخام الأميركي أكثر من 3 دولارات إلى 88.82 دولارًا للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 6.62 دولار أو 7.04% لتصل عند التسوية إلى 100.69 دولارا للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار الأميركي يعود بقوة إلى العراق مع وصول دفعة نقدية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة بـ6.3 مليار دولار لتعزيز الوصول إلى رقائق إنفيديا المتقدمة
lebanon 24
Lebanon24
14/08/2026 17:48:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مجلس الشيوخ

النقاش

كاني

تموز

ساسي

سابي

باين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-08-14
Lebanon24
10:28 | 2026-08-14
Lebanon24
10:14 | 2026-08-14
Lebanon24
09:13 | 2026-08-14
Lebanon24
08:40 | 2026-08-14
Lebanon24
06:44 | 2026-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24