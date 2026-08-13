"XRP" عند اختبار الدولار.. هل يبقى هدف 3 دولارات ممكناً؟

يتعرض "XRP" لضغط واضح عند مستوى الدعم البالغ دولاراً واحداً، ما أعاد فتح داخل مجتمع العملة حول إمكانية عودتها إلى 3 دولارات خلال عام 2026.

وبحسب "Times Tabloid"، طرح المحلل "BankXRP" السؤال على متابعيه، لتأتي الردود متباينة بين من يرى أن بلوغ 3 دولارات لا يزال ممكناً لكنه غير مرجح حالياً، ومن يعتبر أن نهاية 2026 أو بداية 2027 قد تكون موعداً أكثر واقعية. في المقابل، ذهب بعض المتفائلين إلى أن 3 دولارات هدف منخفض، بينما رأى آخرون أن السعر الأقرب واقعياً قد يكون عند 0.30 دولار.

وتأتي هذه النقاشات بعد تراجع قوي للعملة. فقد سجل "XRP" أعلى مستوى تاريخي عند 3.65 دولارات في 2025، قبل أن يفقد أكثر من 70% من قيمته. وخلال 2026، هبط من نحو 1.30 دولار في أوائل حزيران إلى مستويات قريبة من 1.04 دولار، ليصبح مستوى الدولار هو الخط الأهم الذي يراقبه المستثمرون.

والعودة إلى 3 دولارات من الأسعار الحالية تعني حاجة العملة إلى مكاسب تقارب 185%. وهذا ليس مستحيلاً نظرياً، إذ سبق لـ"XRP" أن قفز بأكثر من 500% أواخر 2024، لكنه يحتاج هذه المرة إلى ظروف أقوى لم تتوافر بعد.

وتبقى العقبات الأساسية مرتبطة بعدم وضوح البيئة التنظيمية في ، خصوصاً مع بقاء قانون "CLARITY Act" عالقاً في ، إلى جانب ضعف الطلب المؤسسي على منتجات مرتبطة بـ"XRP"، بعد تسجيل صناديق "ETF" الفورية الخاصة بالعملة تدفقات خارجة في الأسابيع الأخيرة.

ورغم ذلك، لا يزال بعض المحللين يحتفظون بأهداف بعيدة المدى أكثر تفاؤلاً، بينها توقعات بوصول "XRP" إلى أكثر من 10 دولارات إذا قاد موجة صعود جديدة في سوق العملات الرقمية.

الخلاصة أن بلوغ 3 دولارات قبل نهاية 2026 يبقى ممكناً لكنه يحتاج إلى ضغط شرائي مستمر وتغير واضح في معنويات السوق. أما حالياً، فالسؤال الأكثر إلحاحاً ليس متى يعود "XRP" إلى 3 دولارات، بل هل يستطيع أولاً الصمود فوق مستوى الدولار؟