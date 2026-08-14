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إقتصاد

من 126 ألفاً إلى الستين ألفاً.. ماذا يحدث لـ"Bitcoin"؟

Lebanon 24
14-08-2026 | 00:00
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من 126 ألفاً إلى الستين ألفاً.. ماذا يحدث لـBitcoin؟
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تراجعت "Bitcoin" من مستوى قياسي بلغ نحو 126080 دولاراً في تشرين الأول إلى التداول أخيراً في نطاق الستين ألف دولار، بخسارة تقارب 50% أثرت بقوة على معنويات السوق.

وبحسب "Bitcoin Magazine"، ترى شركة إدارة الأصول "VanEck" أن هذا الهبوط لا يمثل بالضرورة خروجاً عن المسار المعتاد، بل ينسجم مع دورة "Bitcoin" التاريخية الممتدة 4 سنوات والمرتبطة بحدث "halving"، حيث تنخفض مكافآت التعدين إلى النصف، ما يقلص المعروض الجديد ويمهد غالباً لمرحلة هابطة.

وتقول "VanEck" إن إطارها التحليلي "GEO"، الذي يتابع السيولة العالمية، والرافعة داخل النظام، والنشاط على الشبكة، يظهر حالياً إشارتين محايدتين من أصل 3، فيما تبدو الرافعة داخل النظام في وضع بنّاء. وترى الشركة أن هذا المزيج قد يشير إلى بدايات تشكل قاع، وأن الوقت قد يكون مناسباً للبدء التدريجي في بناء المراكز.

وتصل شركة تحليلات البلوكشين "CryptoQuant" إلى قراءة قريبة، إذ تشير بياناتها إلى أن حاملي "Bitcoin" على المدى الطويل، وهم عادة الفئة الأكثر صبراً وقدرة على تحمل الخسائر، باتوا يسجلون خسائر غير محققة أعمق من السوق ككل، وفق مؤشر الأرباح والخسائر غير المحققة المعدل "NUPL".

وقال المحلل "MorenoDV" إن هذا النمط، أي تضرر حاملي المدى الطويل أكثر من المتوسط، ظهر عند كل قاع رئيسي سابق في دورات "Bitcoin".

لكن "CryptoQuant" حذرت من إعلان القاع مبكراً. ففي الدورات السابقة، هبط المؤشر نفسه إلى مستويات سلبية أعمق قبل الوصول إلى القاع الفعلي، ما يعني أن "Bitcoin" قد لا تزال معرضة لموجة استسلام حادة أخيرة.

ومع ذلك، قد يختلف هذا المسار إذا ساعد الطلب المؤسسي الأقوى وقاعدة المستثمرين الأكثر صموداً على تكوين قاع أقل قسوة من الدورات الماضية.

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