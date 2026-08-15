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إقتصاد

تريليون دولار خسائر.. انتكاسة جديدة لسوق العملات المشفرة

Lebanon 24
15-08-2026 | 12:17
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تريليون دولار خسائر.. انتكاسة جديدة لسوق العملات المشفرة
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واصلت الأصول الرقمية تراجعها اليوم، وسط ركود ممتد في سوق العملات المشفرة، ما انعكس سلبًا على الصناديق الاستثمارية المرتبطة بهذه الأصول.

واتجه عدد من المستثمرين الأفراد بعيدًا عن العملات المشفرة، مفضلين التداول في المراهنات الرياضية وأسواق التوقعات والصفقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات "كوين ماركت كاب"، فقدت سوق العملات المشفرة نحو تريليون دولار من قيمتها الإجمالية منذ بداية العام.

وتراجعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 28% منذ بداية العام، فيما انخفض مؤشر يقيس أداء العملات الأصغر بأكثر من 40%.

وشملت الخسائر عملات بارزة مثل دوج كوين وسولانا وADA، إذ فقدت كل منها نحو نصف قيمتها.

وتزامن ذلك مع حذف منصات تداول بعض العملات المشفرة، وسط تراجع نشاط التداول. كما أدى إلغاء خطط إطلاق صناديق جديدة وإغلاق أخرى قائمة إلى زيادة الضغوط على شركات الاستثمار البديل، التي راهنت خلال السنوات الماضية على تنامي اهتمام المستثمرين الأفراد بمنتجات الأصول الرقمية.

ويزيد ضعف أداء العملات الأصغر من التحديات التي تواجه هذه الشركات، في ظل انخفاض أحجام التداول وتراجع شهية المستثمرين تجاه المنتجات المرتبطة بالأصول الرقمية عالية المخاطر.

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