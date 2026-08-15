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إقتصاد

الدولار والحرب يضغطان على المعادن.. النحاس يتراجع من أعلى مستوى في 6 أشهر

Lebanon 24
15-08-2026 | 16:36
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الدولار والحرب يضغطان على المعادن.. النحاس يتراجع من أعلى مستوى في 6 أشهر
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تراجعت أسعار النحاس وعدد من المعادن الصناعية، مع صعود الدولار وتجدد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، رغم مؤشرات على شح المعروض.
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وانخفض النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.7% إلى 14,028 دولارًا للطن، بعد تراجعه 0.2% في الجلسة السابقة، وفق "رويترز". وكان النحاس قد سجل قبل أسبوع أعلى مستوى له في ستة أشهر، مدعومًا بانخفاض المخزونات خارج الولايات المتحدة.

وقال استراتيجي السلع في "ويزدوم تري" نيتيش شاه إن السوق تعاني شحًا في المعروض، لكن قوة الدولار وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي تضغطان على الأسعار، فيما يبقي استمرار الحرب في الشرق الأوسط مخاطر ضعف النمو والطلب قائمة.

الدولار يضغط على المعادن

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، ما زاد تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية على المشترين بعملات أخرى.

وفي الصين، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي 0.7% إلى 107,410 يوانات للطن، فيما هبطت علاوة "يانغشان" إلى 95 دولارًا، وهو أدنى مستوى في أربعة أسابيع.

وامتدت الخسائر إلى المعادن الأخرى، فانخفض الألمنيوم 1.2% إلى 3,271 دولارًا للطن، والزنك 0.9% إلى 3,725 دولارًا، والرصاص 0.4% إلى 1,902.50 دولار، والنيكل 0.6% إلى 16,855 دولارًا، والقصدير 0.4% إلى 55,590 دولارًا.

وتتحرك أسواق المعادن حاليًا بين دعم ناتج عن شح المعروض وضغوط مرتبطة بقوة الدولار ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب.
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