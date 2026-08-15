الدولار والحرب يضغطان على المعادن.. النحاس يتراجع من أعلى مستوى في 6 أشهر

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وانخفض النحاس لأجل ثلاثة أشهر في 0.7% إلى 14,028 دولارًا للطن، بعد تراجعه 0.2% في الجلسة السابقة، وفق " ". وكان النحاس قد سجل قبل أسبوع أعلى مستوى له في ستة أشهر، مدعومًا بانخفاض المخزونات خارج .وقال استراتيجي السلع في "ويزدوم تري" نيتيش شاه إن السوق تعاني شحًا في المعروض، لكن قوة الدولار وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي تضغطان على الأسعار، فيما يبقي استمرار الحرب في الشرق الأوسط مخاطر ضعف النمو والطلب قائمة.سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، ما زاد تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية على المشترين بعملات أخرى.وفي ، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولًا في 0.7% إلى 107,410 يوانات للطن، فيما هبطت علاوة "يانغشان" إلى 95 دولارًا، وهو أدنى مستوى في أربعة أسابيع.وامتدت الخسائر إلى المعادن الأخرى، فانخفض الألمنيوم 1.2% إلى 3,271 دولارًا للطن، والزنك 0.9% إلى 3,725 دولارًا، والرصاص 0.4% إلى 1,902.50 دولار، والنيكل 0.6% إلى 16,855 دولارًا، والقصدير 0.4% إلى 55,590 دولارًا.وتتحرك أسواق المعادن حاليًا بين دعم ناتج عن شح المعروض وضغوط مرتبطة بقوة الدولار ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب.