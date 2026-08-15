الدولار يتجاوز 84.5 روبل.. العملة الروسية تتراجع أمام العملات الرئيسية

تراجع الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية، بعدما رفع الروسي أسعار الصرف الرسمية للدولار واليورو واليوان للفترة الممتدة من 15 إلى 17 آب الجاري.

Advertisement

وحدد البنك المركزي سعر صرف الدولار عند 84.5449 روبل، بزيادة قدرها 73.91 كوبيك عن السعر الرسمي السابق، ما يعكس تراجع قيمة الروبل أمام العملة الأميركية.

كما ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 76.03 كوبيك، ليصل إلى 97.5141 روبل.

وشمل الارتفاع اليوان الصيني أيضاً، إذ زاد سعر صرفه بمقدار 6.14 كوبيك، إلى 12.4789 روبل.

وتعكس الأسعار الرسمية الجديدة انخفاض قيمة الروبل أمام العملات الرئيسية، مع ارتفاع عدد الروبلات المطلوبة لشراء الدولار واليورو واليوان.