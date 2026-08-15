تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الدولار يتجاوز 84.5 روبل.. العملة الروسية تتراجع أمام العملات الرئيسية

Lebanon 24
15-08-2026 | 23:00
A-
A+
الدولار يتجاوز 84.5 روبل.. العملة الروسية تتراجع أمام العملات الرئيسية
الدولار يتجاوز 84.5 روبل.. العملة الروسية تتراجع أمام العملات الرئيسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تراجع الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية، بعدما رفع البنك المركزي الروسي أسعار الصرف الرسمية للدولار واليورو واليوان للفترة الممتدة من 15 إلى 17 آب الجاري.

Advertisement

وحدد البنك المركزي سعر صرف الدولار عند 84.5449 روبل، بزيادة قدرها 73.91 كوبيك عن السعر الرسمي السابق، ما يعكس تراجع قيمة الروبل أمام العملة الأميركية.

كما ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 76.03 كوبيك، ليصل إلى 97.5141 روبل.

وشمل الارتفاع اليوان الصيني أيضاً، إذ زاد سعر صرفه بمقدار 6.14 كوبيك، إلى 12.4789 روبل.

 

وتعكس الأسعار الرسمية الجديدة انخفاض قيمة الروبل أمام العملات الرئيسية، مع ارتفاع عدد الروبلات المطلوبة لشراء الدولار واليورو واليوان.

مواضيع ذات صلة
الدولار يرتفع مقابل معظم العملات الرئيسية واليورو يسجل أدنى مستوى له في شهر
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يهبط بشكل حاد أمام العملة اليابانية متراجعاً 0.9% إلى 161.14 ين
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تريليون دولار خسائر.. انتكاسة جديدة لسوق العملات المشفرة
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتجاوز 4300 دولار للأونصة مدعوما بعمليات شراء المستثمرين للاستفادة من تراجع الأسعار
lebanon 24
Lebanon24
16/08/2026 18:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي

الرئيسي

الروس

الصين

يورو

كوبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
09:27 | 2026-08-16
Lebanon24
08:11 | 2026-08-16
Lebanon24
04:56 | 2026-08-16
Lebanon24
04:40 | 2026-08-16
Lebanon24
03:47 | 2026-08-16
Lebanon24
02:35 | 2026-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24