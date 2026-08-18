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إقتصاد

رغم الضغوط العالمية... الذهب يحافظ على استقراره في مصر ​ ​

Lebanon 24
18-08-2026 | 16:00
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رغم الضغوط العالمية... الذهب يحافظ على استقراره في مصر ​ ​
رغم الضغوط العالمية... الذهب يحافظ على استقراره في مصر ​ ​ photos 0
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استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية في خلال تعاملات الثلاثاء، رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار العالمية، وسط توازن بين ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وتراجع سعر الأونصة عالمياً.

وحافظ غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، على مستوى 6255 جنيهاً، فيما سجل عيار 24 نحو 7148 جنيهاً، وبلغ سعر غرام عيار 18 حوالي 5361 جنيهاً، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 50.04 ألف جنيه.

وعالمياً، تحركت أسعار الأونصة بالقرب من مستوى 4396 دولاراً.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، إن استقرار أسعار الذهب محلياً خلال اليومين الماضيين يعكس قدرة السوق المصرية على امتصاص الضغوط الخارجية.

وأوضح أن ثبات الأسعار لا يعني انفصال السوق المحلية عن حركة الذهب عالمياً، بل يأتي نتيجة التوازن بين صعود الدولار أمام الجنيه من جهة، وتراجع أسعار الأونصة العالمية من جهة أخرى.

 

تراجع لافت في الفجوة السعرية

وأظهر تقرير "آي صاغة" تحسناً ملحوظاً في الفجوة بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المحسوب وفقاً لسعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار.

وتراجعت الفجوة من 16.87 جنيه أمس إلى 4.98 جنيه فقط اليوم، وهو ما اعتبره إمبابي مؤشراً إيجابياً على تحسن كفاءة التسعير في السوق المصرية.

وأضاف أن استمرار التوترات الجيوسياسية يعزز جاذبية الذهب لدى المستثمرين المحليين باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة.

 

الدولار يضغط على السوق

وسجل الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات الثلاثاء، متجاوزاً مستوى 50 جنيهاً، بالتزامن مع ضغوط متزايدة على الأسواق الناشئة بفعل التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن استمرار الضغوط على الجنيه أمام الدولار، إلى جانب التوترات الإقليمية، قد يحد من انعكاس أي تراجعات في أسعار الذهب العالمية على السوق المصرية.

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