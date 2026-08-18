الصين توسّع شبكة اليوان الرقمي بإضافة 8 بنوك جديدة

أعلن بنك الشعب الصيني إضافة ثمانية بنوك إلى قائمة المؤسسات المرخص لها بتشغيل اليوان الرقمي، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق استخدام العملة الرقمية وتعزيز سهولة الوصول إليها.

وأوضح أن التوسع يأتي بهدف توفير خدمات رقمية أكثر أمانًا وراحة وكفاءة، والاستجابة للطلب المتزايد من الجمهور على خدمات اليوان الرقمي.

وتضم قائمة البنوك الجديدة بنك آن، وبنك هنغفنغ، وبنك بوهاي الصيني، وبنك شانغهاي، وبنك هانغتشو، وبنك هويشانغ، وبنك تشانغشا، وبنك خليج قوانغشي .

ومن المقرر ربط هذه المؤسسات بنظام اليوان الرقمي التابع للبنك المركزي، على أن تبدأ تقديم خدماتها بعد استكمال التجهيزات التشغيلية والتقنية اللازمة.

ورفع دخول البنوك الثمانية الجديدة عدد المؤسسات العاملة في منظومة اليوان الرقمي إلى 30 مؤسسة.

وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيواصل توسيع قائمة المشغلين، بهدف بناء بيئة تنافسية ومفتوحة وشاملة وعادلة لدعم تطوير اليوان الرقمي وتعزيز استخدامه.