تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الصين توسّع شبكة اليوان الرقمي بإضافة 8 بنوك جديدة

Lebanon 24
18-08-2026 | 23:00
A-
A+
الصين توسّع شبكة اليوان الرقمي بإضافة 8 بنوك جديدة
الصين توسّع شبكة اليوان الرقمي بإضافة 8 بنوك جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن بنك الشعب الصيني إضافة ثمانية بنوك إلى قائمة المؤسسات المرخص لها بتشغيل اليوان الرقمي، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق استخدام العملة الرقمية وتعزيز سهولة الوصول إليها.

وأوضح البنك المركزي أن التوسع يأتي بهدف توفير خدمات رقمية أكثر أمانًا وراحة وكفاءة، والاستجابة للطلب المتزايد من الجمهور على خدمات اليوان الرقمي.

وتضم قائمة البنوك الجديدة بنك بينغ آن، وبنك هنغفنغ، وبنك بوهاي الصيني، وبنك شانغهاي، وبنك هانغتشو، وبنك هويشانغ، وبنك تشانغشا، وبنك خليج قوانغشي بيبو.

ومن المقرر ربط هذه المؤسسات بنظام اليوان الرقمي التابع للبنك المركزي، على أن تبدأ تقديم خدماتها بعد استكمال التجهيزات التشغيلية والتقنية اللازمة.

ورفع دخول البنوك الثمانية الجديدة عدد المؤسسات العاملة في منظومة اليوان الرقمي إلى 30 مؤسسة.

وأكد بنك الشعب الصيني أنه سيواصل توسيع قائمة المشغلين، بهدف بناء بيئة تنافسية ومفتوحة وشاملة وعادلة لدعم تطوير اليوان الرقمي وتعزيز استخدامه.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكي شارك في توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 11:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر وقع اتفاقية بـ150 مليون دولار مع البنك الدولي للتحوّل الرقميّ
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 11:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يضع لبنان قواعد جديدة لعصر المحتوى الرقمي؟
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 11:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"الزراعة" تطلق الشباك الموحد وحزمة إصلاحات رقمية
lebanon 24
Lebanon24
19/08/2026 11:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي

شانغشا

تشانغ

تشان

بينغ

زايد

غلين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:26 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:32 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-08-19
Lebanon24
03:06 | 2026-08-19
Lebanon24
03:03 | 2026-08-19
Lebanon24
01:41 | 2026-08-19
Lebanon24
01:13 | 2026-08-19
Lebanon24
00:10 | 2026-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24