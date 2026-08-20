الذهب والدولار يتراجعان.. النفط يترقب تطورات هرمز

تحركت بحذر، الخميس، مع تراجع والدولار واستقرار ، في ظل متابعة إجراءات الأميركية وتطورات الحرب بين وإيران وانعكاساتها على التضخم والطاقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4495.69 دولار للأوقية، بعد جني المستثمرين الأرباح إثر قفزة تجاوزت 4% في الجلسة السابقة. وكان المعدن قد لامس 4525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 2 حزيران، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 4553.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 98.938، مقترباً من أدنى مستوى له منذ منتصف أيار، بينما استقر اليورو عند 1.1676 دولار، قرب أعلى مستوى له منذ أواخر الشهر نفسه.

وجاء الضغط على الدولار مع تراجع عوائد ، بعدما أعلنت الوزارة مضاعفة عمليات إعادة الشراء لدعم سيولة السندات طويلة الأجل. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.184%، بعدما بلغ 5.337%، وهو الأعلى منذ 19 عاماً.

وفي سوق النفط، ارتفع تسليم تشرين الأول 0.3% إلى 91.87 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب الوسيط تسليم أيلول سنتين إلى 85.81 دولار.

وبقيت تطورات الحرب وأمن الملاحة في محور اهتمام المستثمرين، مع استمرار تباطؤ حركة الشحن. وأظهرت بيانات شركة "كبلر" عبور 9 سفن بضائع، الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.