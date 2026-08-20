تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

حرب إيران تسرّع التحول إلى السيارات الكهربائية

Lebanon 24
20-08-2026 | 04:56
A-
A+
حرب إيران تسرّع التحول إلى السيارات الكهربائية
حرب إيران تسرّع التحول إلى السيارات الكهربائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دفعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز أسعار النفط والبنزين إلى الارتفاع، ما سرّع إقبال المستهلكين والحكومات على السيارات الكهربائية، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
Advertisement

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشكل السيارات الكهربائية، بما فيها المركبات العاملة بالبطاريات والهجينة القابلة للشحن، نحو 29% من مبيعات السيارات الجديدة عالمياً خلال 2026، مقابل 4% فقط عام 2020.

وفي المقابل، تتجه مبيعات السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل العقد الأول من الألفية.

ومنذ اندلاع الحرب في شباط، ارتفع خام برنت بأكثر من 25%. وخلال الفترة نفسها، تضاعفت تقريباً مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية مقارنة بعام 2025، فيما زادت بأكثر من خمسة أضعاف في جنوب أفريقيا خلال النصف الأول من العام.

ولا يرتبط النمو بأسعار النفط وحدها، إذ تؤثر فيه الحوافز الحكومية والأوضاع الاقتصادية وتوافر الطرازات. لكن تحليلاً لـ"بلومبيرغ إن إي إف" أظهر زيادة كبيرة في البحث عن السيارات الكهربائية في الدول التي سجلت أعلى ارتفاعات في أسعار الوقود.

كما أطلقت أكثر من 12 حكومة سياسات جديدة لدعم هذه المركبات منذ بدء الحرب، شملت حوافز ضريبية وخفض رسوم الاستيراد وبرامج لاستبدال السيارات التقليدية، بهدف تقليص الاعتماد على النفط المستورد.

وكانت الصين المستفيد الأكبر من نمو الطلب خارج أسواقها، إذ صدّرت نحو 2.4 مليون سيارة كهربائية خلال النصف الأول من 2026، وهو عدد يقترب من إجمالي صادراتها في عام 2025. وتشكل السيارات الصينية أكثر من 80% من مبيعات المركبات الكهربائية المستوردة في الأرجنتين وأستراليا وإندونيسيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا.

وقد يؤدي انتهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وانخفاض أسعار النفط إلى إبطاء المبيعات في المدى القصير، لكن استمرار تراجع أسعار البطاريات قد يقلص خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام فارق سعر الشراء بين السيارات الكهربائية والتقليدية. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث للسيارة الكهربائية عند وصول البطارية إلى 0%؟
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 17:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيارات كهربائية" تشعل خلافا كبيرا داخل مدارس السوق في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 17:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الطلب على السيارات الكهربائية يرتفع مجددًا.. فمن يقود السباق؟
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 17:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اندلاع حريق داخل سيارة في السعديات نتيجة ماس كهربائي
lebanon 24
Lebanon24
20/08/2026 17:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نيويورك

الجزيرة

الصينية

القصير

النفط

جمالي

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-20
Lebanon24
06:56 | 2026-08-20
Lebanon24
06:55 | 2026-08-20
Lebanon24
06:30 | 2026-08-20
Lebanon24
06:22 | 2026-08-20
Lebanon24
06:19 | 2026-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24