ارتفاع في سعر البيتكوين

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وبدأت موجة الصعود الأربعاء، بعدما أعلن الأميركي مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات، في خطوة تستهدف كبح عوائد الديون طويلة الأجل.وتعزز تفاؤل السوق عقب لقاء مسؤولين في قطاع العملات المشفرة، ودعوته إلى إقرار "قانون كلاريتي" لتنظيم السوق.لكن ماثيو سيغل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في " "، اعتبر أن ارتفاع الأسعار يرتبط بتحركات والمخاوف من هيمنة السياسة المالية، وليس بمشروع القانون.