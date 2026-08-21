ارتفاع في سعر البيتكوين

قفزت "بتكوين" بأكثر من 4% في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لتبلغ 75,740 دولاراً، وترفع مكاسبها الأسبوعية إلى نحو 20%.
وبدأت موجة الصعود الأربعاء، بعدما أعلن وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسنت
مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات، في خطوة تستهدف كبح عوائد الديون طويلة الأجل.
وتعزز تفاؤل السوق عقب لقاء الرئيس دونالد ترامب
مسؤولين في قطاع العملات المشفرة، ودعوته مجلس الشيوخ
إلى إقرار "قانون كلاريتي" لتنظيم السوق.
لكن ماثيو سيغل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في "فان إيك
"، اعتبر أن ارتفاع الأسعار يرتبط بتحركات وزارة الخزانة
والمخاوف من هيمنة السياسة المالية، وليس بمشروع القانون.