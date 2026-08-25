تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

سوق الإسكان الأميركي يفقد زخمه... والمبيعات تتراجع

Lebanon 24
25-08-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سوق الإسكان الأميركي يفقد زخمه... والمبيعات تتراجع
سوق الإسكان الأميركي يفقد زخمه... والمبيعات تتراجع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز إلى معدل سنوي موسمي بلغ 607 آلاف وحدة، مقارنةً بـ685 ألف وحدة في حزيران، بعد تعديل البيانات بالرفع.

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إذ كانوا يتوقعون تراجع المبيعات إلى نحو 620 ألف وحدة، ما يعكس ضعفاً أكبر من المتوقع في سوق الإسكان.

وعلى الرغم من أن مبيعات المنازل الجديدة تمثل جزءاً محدوداً من إجمالي مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، فإنها تتسم بتقلبات كبيرة من شهر إلى آخر. ويأتي التراجع الأخير في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها المشترون، مع ارتفاع أسعار المنازل وتكاليف التمويل.

وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد في تموز 393,800 دولار، منخفضاً بنسبة 0.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أن هذا الانخفاض لم يكن كافياً لتعويض الارتفاع في تكلفة الاقتراض.

واستقر متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً، وهو الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، عند نحو 6.77% خلال الأسبوع المنتهي في 14 آب، بالقرب من أعلى مستوى سجلته مؤخراً عند 6.81% في نهاية تموز.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع التركية: الزيارات المتبادلة مع مصر منحت التعاون العسكري زخما مهما
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الإسكان في إعادة إطلاق القروض السكنية
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون لبناني تركي في الإسكان وإدارة الكوارث
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لـ50 ألف عائلة... بشرى تتعلّق بقروض الإسكان
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

رويترز

الترا

جمالي

بيرة

تموز

كالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-08-26
Lebanon24
02:31 | 2026-08-26
Lebanon24
01:48 | 2026-08-26
Lebanon24
01:46 | 2026-08-26
Lebanon24
16:00 | 2026-08-25
Lebanon24
14:00 | 2026-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24