سوق الإسكان الأميركي يفقد زخمه... والمبيعات تتراجع

تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في خلال يوليو/تموز إلى معدل سنوي موسمي بلغ 607 آلاف وحدة، مقارنةً بـ685 ألف وحدة في حزيران، بعد تعديل البيانات بالرفع.

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، إذ كانوا يتوقعون تراجع المبيعات إلى نحو 620 ألف وحدة، ما يعكس ضعفاً أكبر من المتوقع في سوق الإسكان.

وعلى الرغم من أن مبيعات المنازل الجديدة تمثل جزءاً محدوداً من إجمالي مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، فإنها تتسم بتقلبات كبيرة من شهر إلى آخر. ويأتي التراجع الأخير في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها المشترون، مع ارتفاع أسعار المنازل وتكاليف التمويل.

وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد في 393,800 دولار، منخفضاً بنسبة 0.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، إلا أن هذا الانخفاض لم يكن كافياً لتعويض الارتفاع في تكلفة الاقتراض.

واستقر متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً، وهو الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، عند نحو 6.77% خلال الأسبوع المنتهي في 14 آب، بالقرب من أعلى مستوى سجلته مؤخراً عند 6.81% في نهاية تموز.