الذهب يرتفع

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ارتفعت أسعار اليوم الخميس بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، مع ترقب السوق لتصريحات رئيس كيفن وورش ‌هذا الأسبوع.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4615.27 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن معدل التضخم في لا يزال مرتفعا.وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4669.50 ⁠دولار.وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 68.77 دولار، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1842.88 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1332.34 دولار. (رويترز)