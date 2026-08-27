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إقتصاد

قفزة في أسعار القمح

Lebanon 24
27-08-2026 | 02:52
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قفزت أسعار القمح في أوروبا والولايات المتحدة، الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من تأثير هجمات روسية محتملة على أوكرانيا في تجارة الحبوب عبر البحر الأسود.

وارتفع عقد القمح الأوروبي تسليم كانون الأول بنسبة 4 في المئة إلى 246.25 يورو، أي نحو 286.88 دولاراً للطن، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 24 تموز. كما صعدت أسعار القمح في بورصة شيكاغو بنحو 6 في المئة.

وجاءت القفزة بعد تقرير أفاد بأن موسكو تدرس تكثيف هجماتها الصاروخية على كييف والبنية التحتية الحيوية الأوكرانية، بعدما اعتبرت أن مفاوضات السلام وصلت إلى طريق مسدود. (العربية)

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