قفزة في أسعار القمح

قفزت أسعار القمح في والولايات المتحدة، الأربعاء، مع تصاعد المخاوف من تأثير هجمات روسية محتملة على في تجارة الحبوب .

وارتفع عقد القمح تسليم كانون الأول بنسبة 4 في المئة إلى 246.25 ، أي نحو 286.88 دولاراً للطن، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 24 . كما صعدت أسعار القمح في بورصة شيكاغو بنحو 6 في المئة.

وجاءت القفزة بعد تقرير أفاد بأن تدرس تكثيف هجماتها الصاروخية على والبنية التحتية الحيوية ، بعدما اعتبرت أن مفاوضات السلام وصلت إلى طريق مسدود. (العربية)