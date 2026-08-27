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إقتصاد

وسط ارتفاع البنزين.. ترامب سيلتقي بممثلي شركات تكرير وتجار وقود

Lebanon 24
27-08-2026 | 23:00
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وسط ارتفاع البنزين.. ترامب سيلتقي بممثلي شركات تكرير وتجار وقود
وسط ارتفاع البنزين.. ترامب سيلتقي بممثلي شركات تكرير وتجار وقود photos 0
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قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع شركات تكرير وتجار وقود أميركيين الأسبوع المقبل لتسليط الضوء على الجهود الرامية إلى خفض أسعار البنزين، في وقت تسعى فيه إدارته إلى تخفيف ضغوط حرب إيران على المستهلكين، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
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والمخاطر السياسية كبيرة بالنسبة لترامب ورفاقه الجمهوريين، الذين يحاولون الدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس في نوفمبر، فقد انخفض تأييد الحرب على إيران على نحو متزايد، في حين أن ارتفاع أسعار البنزين ينذر بتقويض وعد ترامب الانتخابي لعام 2024 بخفض تكاليف المعيشة.

ويظهر استطلاع أجرته "رويترز / إبسوس" أن شعبية ترامب انخفضت إلى 33%، مع تأييد 31% فقط من الأميركيين لهذا الصراع.
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