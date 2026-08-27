وسط ارتفاع البنزين.. ترامب سيلتقي بممثلي شركات تكرير وتجار وقود

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قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأميركي مع شركات تكرير وتجار وقود أميركيين الأسبوع المقبل لتسليط الضوء على الجهود الرامية إلى خفض أسعار البنزين، في وقت تسعى فيه إدارته إلى تخفيف ضغوط حرب المستهلكين، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.والمخاطر السياسية كبيرة بالنسبة لترامب ورفاقه الجمهوريين، الذين يحاولون الدفاع عن أغلبيتهم الضئيلة في في نوفمبر، فقد انخفض تأييد الحرب على على نحو متزايد، في حين أن ارتفاع أسعار البنزين ينذر بتقويض وعد الانتخابي لعام 2024 بخفض تكاليف المعيشة.ويظهر استطلاع أجرته " / إبسوس" أن شعبية ترامب انخفضت إلى 33%، مع تأييد 31% فقط من لهذا الصراع.