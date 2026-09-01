بنك إنكلترا يحذر: الذكاء الاصطناعي قد يطيح بثقة الأسواق



Advertisement

وجاء التحذير في رسالة وجهها إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، بصفته رئيساً لـمجلس الاستقرار المالي (FSB)، الهيئة الدولية المعنية بتنسيق السياسات وتعزيز سلامة النظام المالي العالمي، بحسب شبكة CNBC الأميركية.



مخاوف من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة

وأوضح بيلي أن ما يعرف بـ"نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة" أو Frontier AI Models باتت تظهر مستويات متزايدة من الاستقلالية والقدرة على حل المشكلات، إلى جانب قدرات قد تشكل تهديداً أمنياً. حذر محافظ بنك من أن التطور المتسارع في نماذج المتقدمة قد يؤدي إلى تصحيح حاد وغير منظم في العالمية، مشيراً إلى أن المخاطر السيبرانية المرتبطة بهذه النماذج أصبحت تمثل أحد أبرز التهديدات للاستقرار المالي.وجاء التحذير في رسالة وجهها إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، بصفته رئيساً لـمجلس الاستقرار المالي (FSB)، الهيئة الدولية المعنية بتنسيق السياسات وتعزيز سلامة النظام المالي العالمي، بحسب شبكة CNBC الأميركية.مخاوف من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمةوأوضح بيلي أن ما يعرف بـ"نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة" أو Frontier AI Models باتت تظهر مستويات متزايدة من الاستقلالية والقدرة على حل المشكلات، إلى جانب قدرات قد تشكل تهديداً أمنياً.

وقال إن التأثير المحتمل لهذه النماذج على الأمن السيبراني يمثل "المصدر الأكثر إلحاحاً للقلق" بالنسبة للقطاع المالي.



وأضاف: "قد تتمكن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من تغيير سرعة المخاطر السيبرانية وحجمها وتكلفتها بشكل جوهري، ما قد يقوض الثقة في الأسواق على نطاق واسع، خصوصاً في ظل الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مزودي الخدمات التقنية."