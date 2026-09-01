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إقتصاد

بنك إنكلترا يحذر: الذكاء الاصطناعي قد يطيح بثقة الأسواق

Lebanon 24
01-09-2026 | 00:01
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حذر أندرو بيلي محافظ بنك إنكلترا من أن التطور المتسارع في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد يؤدي إلى تصحيح حاد وغير منظم في الأسواق المالية العالمية، مشيراً إلى أن المخاطر السيبرانية المرتبطة بهذه النماذج أصبحت تمثل أحد أبرز التهديدات للاستقرار المالي.
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وجاء التحذير في رسالة وجهها بيلي إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، بصفته رئيساً لـمجلس الاستقرار المالي (FSB)، الهيئة الدولية المعنية بتنسيق السياسات وتعزيز سلامة النظام المالي العالمي، بحسب شبكة CNBC الأميركية.

مخاوف من نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة
وأوضح بيلي أن ما يعرف بـ"نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة" أو Frontier AI Models باتت تظهر مستويات متزايدة من الاستقلالية والقدرة على حل المشكلات، إلى جانب قدرات قد تشكل تهديداً أمنياً.
وقال إن التأثير المحتمل لهذه النماذج على الأمن السيبراني يمثل "المصدر الأكثر إلحاحاً للقلق" بالنسبة للقطاع المالي.

وأضاف: "قد تتمكن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من تغيير سرعة المخاطر السيبرانية وحجمها وتكلفتها بشكل جوهري، ما قد يقوض الثقة في الأسواق على نطاق واسع، خصوصاً في ظل الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مزودي الخدمات التقنية."
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الذكاء الاصطناعي

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