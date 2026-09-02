"CFI" تعيّن فيديريكو شيرولي رئيساً لمجلس إدارتها مع دخول المجموعة مرحلة جديدة من النمو

أعلنت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في خدمات التداول عبر الإنترنت، اليوم عن تعيين فيديريكو شيرولي رئيسًا لمجلس إدارتها، في خطوة تمثّل أحدث مراحل تطوّر المجموعة نحو هيكل مؤسسي أكثر رسوخًا وقابلية للتوسّع. ويأتي هذا التعيين عقب فترة شهدت أداءً قياسيًا في التداول، إلى جانب استمرار توسّع الحضور الدولي للمجموعة.

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ويعكس هذا التطوّر مسارًا مدروسًا لتطوير هيكل القيادة والحوكمة في CFI، بما يواكب اتساع نطاق أعمال المجموعة وتنامي طموحاتها. ويأتي ذلك بعد تعيين زياد ملحم رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة في يونيو 2025، وتعزيز من خلال تعيين أعضاء مستقلين في نوفمبر 2025. وضمن هذا التطوّر، سينتقل المؤسسان هشام منصور وإدواردو فاخوري من منصبيهما الحاليين كرئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة إلى عضوين غير تنفيذيين في مجلس إدارة مجموعة CFI المالية. وسيواصل كلاهما عضويته في مجلس الإدارة والتزامه الكامل بنجاح المجموعة، فيما يواصل فريق الإدارة التنفيذية عمله، وتبقى استراتيجية CFI المعتمدة دون تغيير.

يتمتع شيرولي بخبرة قيادية تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم، شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي وعددًا من المناصب التنفيذية في شركات الوساطة المالية وإدارة الأصول. وتشمل خبرته قيادة الأعمال، والحوكمة، والأطر التنظيمية، والنمو الدولي، وتوسيع نطاق أعمال شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم. وسيتولى شيرولي قيادة مجلس الإدارة والعمل عن قرب مع فريق الإدارة لدعم المرحلة المقبلة من نمو المجموعة، مع تركيز واضح على قابلية التوسّع، والتميّز التشغيلي، والتوسّع الدولي.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال هشام منصور، الشريك المؤسس والعضو غير التنفيذي في مجلس إدارة مجموعة CFI المالية: "كان طموحنا منذ البداية أن تنمو CFI إلى ما هو أبعد من مؤسسيها، وأن تواصل تطوّرها على المدى . ويمثّل تعيين فيديريكو خطوة مهمة في هذه المسيرة. فأنا أعرف فيديريكو وعملت معه منذ سنوات طويلة، وهو خبير متمرّس في هذا القطاع، كما تجمعنا رؤى وقيم مشتركة عديدة حول كيفية بناء الشركات على أسس تضمن استمراريتها ونجاحها على المدى الطويل. وما زلنا، أنا وإدواردو، ملتزمين تمامًا بنجاح CFI، ولدينا ثقة كاملة بفيديريكو وبالفريق مع دخول CFI مرحلتها الجديدة".

وقال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: "كل سوق ندخله يعني ترخيصًا جديدًا، وجهة رقابية جديدة، وعملاء يتوقعون منا حضورًا والتزامًا طويلَي الأمد. فالنمو واتساع نطاق الأعمال لا يجلبان الفرص فحسب، بل يفرضان مسؤوليات أكبر أيضًا، ولهذا فإن الحوكمة لا تقل أهمية عن النمو نفسه. ويسعدني أن أرحّب بفيديريكو رئيسًا لمجلس الإدارة، وأتطلع إلى المعايير الرفيعة التي سيحرص على أن نلتزم بها".

وأضاف فيديريكو شيرولي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة CFI المالية: "أرست CFI على مدى أكثر من 25 عامًا أسسًا متينة، جمعت بين الطموح الريادي والمعايير المؤسسية الرفيعة. وهذا يعكس رؤية هشام وإدواردو وقوة الفريق الذي نجحا في بنائه. ويشرّفني أن أتولى منصب في هذه المرحلة المحورية من مسيرة تطوّر المجموعة. وبصفتي رئيسًا لمجلس الإدارة، سينصبّ تركيزي على العمل عن قرب مع مجلس الإدارة، وزياد، وفريق الإدارة، لمواصلة البناء على هذه الأسس، والتركيز على الأولويات الاستراتيجية المناسبة، وضمان استمرار نمو CFI بانضباط وحوكمة قوية ومعايير رفيعة، بالتوازي مع توسّع أعمال المجموعة عبر الأسواق والمنتجات والخدمات".