هذه آخر أسعار الذهب

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وجاء الصعود مع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار ، عقب إشارة الرئيس الأميركي إلى أن الهجمات على قد تكون قصيرة، ما خفف المخاوف من حرب طويلة تدفع أسعار الطاقة والتضخم إلى مزيد من الارتفاع.كما استفاد المعدن الأصفر من انخفاض الدولار، إذ يجعل ضعف العملة الأميركية شراء الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.وفي ملف الفائدة، قال رئيس الاحتياطي في جون إن التضخم يواصل التراجع، بالتزامن مع تباطؤ التوظيف في الشركات الأميركية خلال آب. وخفف ذلك رهانات رفع الفائدة، رغم استمرار الحذر قبل اجتماع المرتقب بعد أسبوعين.