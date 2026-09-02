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إقتصاد

هذه آخر أسعار الذهب

Lebanon 24
02-09-2026 | 23:31
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حافظ الذهب على مكاسبه وتداول قرب 4425 دولاراً للأونصة، بعدما ارتفع 1% في الجلسة السابقة وأنهى سلسلة خسائر امتدت ثلاثة أيام.
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وجاء الصعود مع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار النفط، عقب إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن الهجمات على إيران قد تكون قصيرة، ما خفف المخاوف من حرب طويلة تدفع أسعار الطاقة والتضخم إلى مزيد من الارتفاع.

كما استفاد المعدن الأصفر من انخفاض الدولار، إذ يجعل ضعف العملة الأميركية شراء الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي ملف الفائدة، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز إن التضخم يواصل التراجع، بالتزامن مع تباطؤ التوظيف في الشركات الأميركية خلال آب. وخفف ذلك رهانات رفع الفائدة، رغم استمرار الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بعد أسبوعين.
 
بالتوازي، وصعدت الفضة 0.1% إلى 65.38 دولار للأونصة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على البلاتين والبلاديوم، في حين استقر مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مقياس للعملة الأميركية، بعدما انخفض 0.2% في الجلسة السابقة. (بلومبرغ)
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